Cds – Presidente Federcalcio Albania: “Ancelotti via da Napoli, Hysaj resta”

“Ancelotti via da Napoli” Il presidente della Federcalcio Albania ha parlato al Corriere dello Sport, durante l’intervista ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti ed Elseid Hysaj.

Secondo Armat Duka ci sono alte possibilità di vedere Ancelotti via da Napoli, mentre Hysaj potrebbe restare in maglia azzurra almeno fino al prossimo giugno. Più volte il terzino è stato accostato alla Roma.

“Ancelotti via da Napoli”

Secondo Armat Duka presidente della Federcalcio Albania Carlo Ancelotti andrà “via da Napoli”. Intervistato dal Corriere dello Sport dice: “Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore. Poi a fine stagione il ragazzo potrebbe andare a giocare altrove, so che il contratto scade (nel 2021 ndr). Mi hanno detto che non è facile lavorare con De Laurentiis, conosco invece Andrea Agnelli, che è nell’esecutivo Uefa con me, ne apprezzo le idee“.

Ritorna la Serie A

Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio Albania e la possibilità che Ancelotti vada via da Napoli, non fanno di certo bene alla squadra partenopea che dopo uno dei periodi più bui della gestione De Laurentiis, si deve rituffare nel campionato. Sabato c’è il Milan e la squadra è chiamata ad una vittoria per non perdere il treno Champions League. Si parla tanto del cambio modulo, con il passaggio al 4-3-3 ma ancora prima è necessario, se non fondamentale, ritrovare un equilibrio interno tra squadra, allenatore e società. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in questo senso, in questo periodo è importante remare tutti dalla stessa parte per salvare la stagione e soprattutto non far perder la fiducia ai tifosi. Sono proprio loro infatti a pagare più di tutti per una questione che si sta trascinando per le lunghe.