Cds – Una gabbia dorata per Fabian Ruiz: ecco la strategia di Adl

Le voci dalla Spagna diventano sempre più insistenti: Fabian Ruiz nel mirino di Real Madrid e Barcellona, il calciomercato è sempre aperto.

Anche i media spagnoli parlano sempre con più frequenza di un interessamento fortissimo soprattutto dei blaugrana. Aurelio De Laurentiis sa che il suo centrocampista può valere oro e così sta studiando la strategia per blindare il contratto.

Rinnovo Fabian Ruiz

Secondo quanto riferito da il Corriere dello Sport il Napoli ha intenzione di prolungare il contratto di Fabian Ruiz fino al 2025, dato che l’attuale accordo scade nel 2023 ed il centrocampista percependo 1,8 milioni a stagione più 100 mila euro di bonus per ogni anno di contratto. Viste le potenzialità del centrocampista, che a definirlo totale non si fa errori, c’è la necessità di ridiscutere il suo contratto sia in termini di durata che di cifre. Aurelio De Laurentiis ed Alvaro Torres, il procuratore di Ruiz “hanno avuto modo di incontrarsi ripetutamente, perché non è dalla sera al mattino successivo che certe vicende si riescono a risolvere“. Tra “offerta e richiesta c’è distanza, perché è nel gioco delle parti” fa sapere il CdS. Gli agenti di Ruiz che ieri ha segnato anche con la sua Nazionale, si fanno forti di un interessamento da parte delle big europee, un interesse concreto che potrebbe sfociare in un assalto già a giugno.

Adl e la maxi clausola

Il Napoli sa di avere tra le mani uno dei migliori prospetti del calcio mondiale. La capacità di Giuntoli e De Laurentiis di andarlo a prendere al Betis Siviglia pagandolo ‘solo’ 30 milioni di euro, va assolutamente riconosciuta. Dato che in poco meno di due anni il suo valore è aumentato a dismisura, merito delle prestazioni in campo e della personalità che dimostra di avere. Al Napoli ha dimostrato di poter essere centrocampista totale buono in tutti i ruoli, forse anche come regista un 4-3-3. I margini di crescita per il 23enne sono enormi ed anche in termini di gol potrebbe dire qualcosa in più, dato che il suo sinistro può fare ciò che vuole. Questo lo sa anche la società che vuole chiudere un accordo con il procuratore del calciatore e piazzare una maxi clausola nel contratto di Fabian Ruiz da 180 milioni di euro.