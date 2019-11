Ancelotti prepara il modulo 4-3-3 per il Napoli, dopo la sosta. Il tecnico accantona il 4-4-2, e si prepara a risollevare la squadra

Carlo Ancelotti è chiamato a risollevare le sorti del Napoli. L’ammutinamento dei calciatori e la confusione in campo parlano di una sfida molto difficile per l’allenatore di Reggiolo.

Ancelotti ha le spalle larghe e sa bene come affrontare questo tipo di problema. L’edizione odierna di Sky sport 24, ha riferito che la prima mossa che Ancelotti ha in mente, è quella di cambiare modulo di gioco.

Molti calciatori hanno espresso perplessità sul 4-4-2 e hanno faticato a trovare una giusta posizione in campo. Evocativo lo scambio di opinioni durante Napoli Genoa, prima tra Ancelotti e Insigne, sulla posizione di Lozano poi tra il tecnico e Maksimovic che chiedeva al tecnico se lui e Koulibaly avrebbero dovuto marcare alcuni calciatori del Genoa.

ANCELOTTI PASSA AL MODULO 4-3-3

Secondo la rete satellitare, Ancelotti nonostante avesse lavorato molto sul 4-4-2, modulo al quale il tecnico è molto affezionato, reputandolo il migliore per equilibrio, vorrebbe riportare il Napoli al 4-3-3 di Sarriana memoria.

Alcuni giocatori, come Insigne e Lozano ne gioverebbero. Il capitano del Napoli ha discusso, anche duramente con il tecnico, proprio per la posizione in campo.

Si è portati a pensare che appena rientreranno i nazionali, Ancelotti lavorerà sul 4-3-3 che potrebbe schierare a cominciare dalla difficile partita contro il Milan a San Siro.