Napoli-Genoa, otto cose che non avete visto

Napoli-Genoa tra i fischi al San Paolo alle reazioni di Ancelotti, Insigne e compagni. Ecco otto cose che non avete visto

Il Napoli impatta contro il Genoa, dopo una settimana caotica tra ammutinamenti e striscioni vari. Il gruppo azzurro non riesce ad uscire dalla crisi nella quale è caduto. Il Napoli sembra una commedia di Eduardo, dolce e amara.

“La gestualità di noi napoletani è data dalla necessità di esprimerci, di farci capire senza l’uso della parola. Come avremmo fatto a comunicare con turchi, spagnoli, tedeschi, francesi, non potevamo mica ogni volta imparare la lingua” amava ripetere Eduardo, Ancelotti, che non è napoletano parla correttamente 5 lingue, ma ultimamente non riesce a farsi capire dai propri giocatori. Cosa è successo in Napoli-Genoa? il giornalista di DAZN, Marco Russo, ha sintetizzato al sfida del San Paolo in otto punti. Otto cose che nessuno ha visto.

Napoli-Genoa, otto cose che nessuno ha visto