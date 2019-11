De Laurentiis vuole cedere gli ammutinati. 5 big pronti a lasciare la maglia azzurra. Koulibaly a rischio cessione

La crisi in casa Napoli si aggrava. Secondo Paolo Ziliani: “l’ammutinamento degli azzurri è il preludio alle sconfitte” proprio queste nubi si stanno abbattendo su Castel Volturno, nuvole nere cariche di tensione e ritorsioni.

Secondo la Gazzetta dello sport, De Laurentiis vuole cedere gli ammutinati ed operare un restyling a gennaio: Mertens e Callejon possono partire, in estate toccherà ad Hysaj, Allan e Ghoulam.

Secondo il quotidiano sportivo della famiglia Cairo, l’imprenditore cinematografico non si sarebbe mai aspettato quell’atto di insubordinazione soprattutto da chi milita da tempo nella compagine partenopea.

De Laurentiis si è sentito tradito dai senatori, da quei giocatori su cui tempo fa fondò la rinascita azzurra in campo nazionale ed europeo. E per questo, a partire da gennaio, prepara novità importanti.

DE LAURENTIIS PRONTO A CEDERE GLI AMMUTINATI

Secondo la Gazzetta, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di epurare coloro che hanno dato il via alla rivolta del post-partita contro il Salisburgo: in primis Dries Mertens e José Maria Callejon, i cui rinnovi sono sempre più lontani.

Il belga è attratto dall’ipotesi Inter, sebbene dal club nerazzurro filtri freddezza per un’operazione ancora tutta da imbastire. Non è da escludere che ci possa essere un affondo già nel mercato invernale (10 milioni il costo del cartellino). Per lo spagnolo invece bisogna segnalare le sirene cinesi del Dalian Yifang, dove ritroverebbe Rafa Benitez e, soprattutto, Marek Hamsik.

Se potesse, continua il quotidiano, in questo momento, li venderebbe tutti. Le posizioni di Insigne e Koulibaly non sono più blindate, gente come Ghoulam, Hysaj, Allan andrà via.

Persino Koulibaly non è più incedibile se dovesse arrivare una proposta importante. Stavolta, De Laurentiis non guarderà in faccia a nessuno, in nome di un restyling necessario per dare il via ad un nuovo ciclo..