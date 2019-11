Mertens verso l’Inter, l’attaccante belga non ha trovato l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo. Promessa di Marotta a Conte sul mercato

E così anche l’idolo Mertens, colui che è ad un passo dal battere il record di gol di Hamsik in cima alla classifica dei bomber del Napoli di tutti i tempi, è diventato il nemico numero uno da cedere quanto prima.

Il belga è un idolo dei tifosi, ma il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis non è più idilliaco. I due sono lontanissimi sull’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e il presidente partenopeo non l’ha mai nascosto.

Secondo quando riferito da Sport Mediaset, per Mertens trovare l’intesa economica con De Laurentiis sembra impossibile, troppa differenza tra domanda e offerta, così le strade di Ciro e del Napoli sono destinate a dividersi.

Dries Mertens nelle ultime sette stagioni si è meritato un posto tra grandi del club partenopeo, la sua avventura all’ombra del Vesuvio sembra però giunta ad un passo ormai dal capolinea.

L’INTER VUOLE MERTENS

A gennaio o a giugno quando l’attaccante sarà svincolato. E qui entra in gioco l’Inter. Marotta ha promesso rinforzi a Conte e uno di questi potrebbe essere proprio il folletto belga.

Per ora c’è stato solo qualche contatto tra Mertens e l’Inter, ma c’è già chi parla di accordo trovato. L’affare ha tutte le caratteristiche per andare in porto, restano da capire le tempistiche. De Laurentiis potrebbe anche decidere di non liberarlo a gennaio per poi perderlo a parametro zero a giugno. Intanto Mertens ha in testa l’Inter.