Dries Mertens all’Inter. Per l’attaccante belga niente rinnovo con il Napoli, avrebbe già un accordo per tre anni con il club nerazzurro.

Continua il momento di crisi del Napoli. La squadra di Ancelotti si ferma anche con il Genoa, tra i fischi del pubblico, Dries Mertens è stato tra i migliori in campo.

L’avventura di “Ciro” a Napoli sembra giunta ai titoli di coda. La Cina lo tenta ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’Inter ha di fatto già messo le mani su Mertens per la prossima stagione. L’accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto, con Mertens che lascerà il Napoli a parametro zero per iniziare una nuova importante avventura a Milano.

Il contratto che lega l’attaccante belga al calcio Napoli scadrà a giugno e la trattativa per il rinnovo, nonostante l’apertura di Aurelio De Laurentiis delle scorse settimane, non ha portato ad alcuna fumata bianca.

Mertens era entrato anche nel mirino di club cinesi pronti ad offrirgli contratti triennali da 17 milioni di euro, ma trasferirsi così lontano dall’Europa non ha mai rappresentato una grande tentazione.

L’Inter è stata la società più lesta ad agire e con Mertens, che a Milano è atteso da un biennale con opzione per il terzo anno da 6 milioni di euro a stagione, si garantirebbe un attaccante che ha si 33 anni, ma che è ancora straordinariamente integro e prolifico e che rappresenterebbe un rinforzo di lusso senza alcun esborso per il suo cartellino.

Il Napoli, dal canto suo, sarebbe pronto a piazzare Mertens all’estero nel corso di gennaio per non perderlo a parametro zero, ma di fatto a questo punto la cosa diventa complicata.