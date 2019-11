Sky: “Ancelotti in bilico, De Laurentiis riflette sulla guida tecnica”

Ancelotti in bilico dopo il pareggio con il Genoa. C’è una crisi di gioco e di risultati a cui va posto rimedio. De Laurentiis riflette sulla guida tecnica

Lo 0-0- del Napoli contro il Genoa non è piaciuto al presidente Aurelio De Laurentiis, nelle prossime ore potrebbe scatenarsi un vero e proprio terremoto. Sull’argomento è intervenuto Massimo Ugolini, inviato di Sky al seguito della squadra azzurra:

“Giocatori segnati, provati, incapaci di dare la risposta che ci si aspettava. Adesso ci sarà sicuramente una riflessione a 360 gradi anche sulla guida tecnica.

De Laurentiis dopo l’ammutinamento con un comunicato ha affidato a Carlo Ancelotti la guida tecnica della squadra e l’allenatore aveva deciso per questo ritiro prima della partita con il Genoa“.

Ugolini ha aggiunto: “Il presidente non era al San Paolo questa sera per una serie di impegni e non può essere un segnale di distacco verso la squadra e la società.

Aspettiamo di capire cosa accadrà adesso anche se la posizione di Carlo Ancelotti non è mai stata messa in discussione.

Questo è un ulteriore segnale che c’è una crisi di gioco e di risultati a cui va posto rimedio, perché a questo punto si può cominciare a temere che l’intera stagione sia compromessa“.