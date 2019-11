Fabian Ruiz in gol con la Spagna, ritrova il sorriso: ecco il video

Fabian Ruiz in gol con la Spagna. Il centrocampista del Napoli ha aperto le marcature nel 5-0 delle Furie Rosse contro la Romania.

Oramai Ruiz è in pianta stabile nella rosa della Spagna, anche grazie alle sue prestazioni al Napoli dove, nonostante il periodo negativo, continua ad offrire ottimi spunti.

Ruiz-Spagna

Fabian Ruiz ha siglato il gol dell’1-0 al minuto 8, spingendo in rete una deviazione del portiere avversario. Un gol che ha fatto ritrovare il sorriso a Fabian Ruiz oramai sempre più uno dei titolari della nazionale allenata da Moreno. Il centrocampista del Napoli è stato schierato in un 4-3-3, con i compagni di reparto Saul e Busquets. Qualità e quantità dunque a centrocampo per la Spagna, che ha puntato sul 4-3-3 modulo in cui proprio Ruiz, forse, si può esprimere al meglio da mezz’ala. Intanto ieri anche un altro azzurro ha sfiorato il gol ed è stato Giovanni Di Lorenzo, che durante la sfida delle qualificazione agli Europei vinta dall’Italia per 9-1 sull’Armenia, ha giocato titolare come terzino destro. Di Lorenzo è andato vicinissimo al gol grazie ad un lancio perfetto di Jorginho.

Ancelotti-Modulo

Sarà un caso ma Fabian Ruiz ha trovato il gol giocando in un 4-3-3 così come Lorenzo Insigne, che nella sfida con la Bosnia è riuscito a ritrovare la rete dopo un lungo digiuno. Anche in questo caso il ct Roberto Mancini ha schierato l’attaccante del Napoli nel suo ruolo più congeniale, ovvero quello con tre centrocampisti e tre attaccanti. Il cambio di modulo è una delle soluzioni che sta pensando anche Carlo Ancelotti per far ripartire la sua squadra. Al rientro dalle nazionali i calciatori dovranno fare i conti anche con la possibile multa che verrà imposta da Aurelio De Laurentiis. Il clima non è dei migliore e ritrovare compattezza attraverso gioco e vittorie potrebbe essere un’ottima soluzione, puntando magari su quel modulo che i giocatori conoscono a memoria e dove sembrano esprimersi al meglio.