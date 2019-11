Rinnovo e maxi clausola, il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz

Rinnovo Fabian Ruiz con maxi clausola. Il Corriere dello Sport parla di un accordo con il Napoli che può essere trovato a breve. Gli azzurri vogliono blindare il centrocampista spagnolo.

Sia l’agente del calciatore, che il diretto interessato vogliono accordarsi con il Napoli intenzionato a portare avanti il rinnovo di Fabian Ruiz con maxi clausola, che supererebbe anche quella di Kalidou Koulibaly.

Rinnovi Napoli

In questo momento molto complicato il Napoli porta avanti il nodo rinnovi, con Milik e Maksimovic pronti a trovare l’accordo con Napoli mentre sembrano fatti quelli di Luperto e Gaetano. Problemi restano per Allan, Zielinski, Mertens e Callejon con questi ultimi due che al momento hanno poche chance di restare in azzurro. Il rinnovo di Fabian Ruiz viaggia su binari diversi, il Napoli è cosciente del patrimonio che ha rosa dato che al momento è considerato uno dei migliori centrocampisti sulla piazza. Non è un caso che il suo nome sia costantemente accostato a quello di Real Madrid e Barcellona che seriamente stanno pensando di comprarlo. Il Napoli vuole blindarlo e come viene scritto sull’edizione odierna de il Corriere dello Sport, c’è la volontà sia del calciatore, sia dell’agente Alvaro Torres di firmare l’accordo. Una buona base da cui partire dato che il Napoli nel rinnovo di Fabian Ruiz vuole inserire una maxi clausola rescissoria valida solo per l’estero: si parla di 180 milioni di euro, ovvero più alta di quella di Koulibaly fissata a 150. “La discussione è nel pieno: potranno cambiare i termini, le proposte e le controproposte, ma la volontà comunque è quella di rinnovare” scrive il CdS.

Pressing dalla Spagna

Il rinnovo di Fabian Ruiz con maxi clausola non significa che il pressing dalla Spagna sia cessato. Aurelio De Laurentiis, però, vuole tutelarsi e qualora dovesse cedere uno dei big della sua squadra vorrebbe fare una mega plus valenza. Il Napoli comprò Ruiz dal Betis Siviglia a 30 milioni di euro e potrebbe ricavarne 180. Il patron del Napoli lo ha dimostrato nell’ultima campagna acquisti: è disposto a non cedere i big se non vengono pagati secondo il loro valore, d’altronde anche in passato i vari Cavani, Lavezzi ed Higuain sono stati pagati a peso d’oro (visti i prezzi del mercato di quegli anni ndr). C’è da scommettere che anche nel caso di Fabian il Napoli non farà sconti e se proprio dovrà cederlo, allora lo farà al suo prezzo.