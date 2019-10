Fabian Ruiz al Real Madrid, Florentino Perez lancia l’offensiva

Fabian Ruiz al Real Madrid è una voce che continua a girare con insistenza. Aurelio De Laurentiis ha detto di non volerlo cedere nell’immediato ma le sirene di calciomercato restano.

Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente della SSC Napoli fa sapere di non voler cedere il calciatore spagnolo: “Per noi è un top player, ce lo vogliamo tenere e ne vogliamo altri come lui”. Ma Florentino Perez lancia l’offensiva.

Ultime news calciomercato Napoli

Secondo quanto riferito da calciomercato.it il Real Madrid già la scorsa estate ha provato a prendere Fabian Ruiz, ma si è scontrato contro la volontà di Aurelio De Laurentiis di non cedere il giocatore. Ruiz ha un contratto blindato che scade il 2023 senza clausola rescissoria. Nonostante tutto Fabian Ruiz al Real Madrid resta un’ipotesi ancora in piedi, anche perché Perez è intenzionato a puntare forte sul calciatore.

Rinnovo contratto Fabian Ruiz

Il Napoli in queste settimane sta provando a blindare Ruiz con un nuovo contratto, con ritocco dell’ingaggio e clausola rescissoria almeno di 100-120 milioni di euro. Proprio su questo punto non si riesce a trovare l’accordo, dato che l’entourage del centrocampista spagnolo punta ad abbassare la clausola, in modo da favorire l’inserimento di qualche top club come il Real Madri che secondo gli esperti di mercato sarebbe pronto ad investire 80 milioni per acquistare il cartellino di Fabian Ruiz. In questo senso, secondo calciomercato.it, Perez è pronto a strapparlo al Napoli già prima dell’Europeo 2020 che Ruiz potrebbe giocare da protagonista con la sua Spagna, facendo lievitare ulteriormente il prezzo dello spagnolo.

Voci dalla Spagna

Secondo quanto scrive As le parole pronunciate da De Laurentiis sono da considerare come un’aperture alla cessione di Ruiz. Dalla Spagna fanno sapere che nelle prossime settimane il Napoli cercherà l’accordo con il calciatore, ma l’inserimento della clausola rescissoria non “esclude la possibilità di un cessione”.