Lady Callejon su instagram: “Il rispetto per gli atri guida le nostre maniere”

Lady Callejon su instagram lancia un messaggio criptico che potrebbe essere rivolto al presidente Aurelio De Laurentiis.

Marta Ponsati la compagna di Josè Callejon sembra voler rispondere alle parole del presidente della SSC Napoli che ieri dopo la firma della convenzione aveva sottolineato di non voler fare sforzi per trattenere Callejon e Mertens, usando anche parole molto colorite.

Contratto Callejon

Il contratto di Josè Maria Callejon è in scadenza nel 2020 ma fino ad ora le trattative per il rinnovo non sono andate a buone fine. Proprio ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis aveva detto: “Non ho problemi con loro, se vogliono tre anni di merda vadano in Cina” riferendosi ai rinnovi di Callejon e Mertens. Lo stesso patron azzurro ha anche sottolineato di non essere disposto a fare grandissimi sacrifici per accontentare le richieste economiche dei due calciatori. Proprio oggi Lady Callejon su instagram ha lanciato un messaggio che sembra essere rivolto proprio al presidente del Napoli. “Avere rispetto per noi stessi guida la nostra morale. Il rispetto gli altri governa le buone maniere”.