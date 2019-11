Il Barcellona su Fabian. il centrocampista andaluso ferma le trattative di rinnovo con il Napoli. Va sempre convinto Aurelio De Laurentiis

Continuano dalla Spagna le voci su Fabian Ruiz al Barcellona. Il centrocampista del Napoli sarebbe finito nel mirino del club spagnolo. Sul possibile passaggio di Fabian in Blaugrana, è intervenuto l’esperto di calciomercato delle reti Sky, Luca Marchetti.

Il giornalista ai microfoni di Radio Marte ha confermato l’interesse del Barcellona per il centrocampista andaluso, e ha raccontato le ultime in casa Napoli

“In Spagna scrivono che Fabian Ruiz non rinnoverà con il Napoli e sarò del Barcellona, lo aspetta in Liga? E’ una lettura plausibile. Non sappiamo con certezza se abbiamo sospeso del tutto il rinnovo, ma sta di fatto che la trattativa non sta andando avanti. Che Fabian sia da Barcellona è evidente. Ci sono difficoltà sul rinnovo, lo testimoniano i fatti perché, in caso contrario, sarebbe già stato annunciato”.



Marchetti su Fabian Ruiz e il Barcellona ha poi aggiunto: “L’ex Betis piaceva al Barcellona prima e piace ancor più ora che ha aumentato il suo livello e la sua esperienza. Una grande società non può non tenere in considerazione un profilo del genere. Non c’è clausola? Esatto. Da qui a dire che sia già venduto ce ne corre, perché va sempre convinto Aurelio De Laurentiis. Anche questi aspetti vanno considerati, come non si può sottovalutare il fascino del Barcellona: quando ti cerca un club del genere, che ha un fascino particolare, è sempre difficile non sentirsi lusingato”.