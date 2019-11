Fabian Ruiz lontano da Napoli: “E’ un calciatore da Barcellona”

Fabian Ruiz lontano da Napoli, oramai sono tante le voci che avvicinano il calciatore alla Spagna sponda Barcellona o Real Madrid.

Sul possibile addio del centrocampista è intervenuto anche il giornalista Luca Marchetti. La possibilità di vedere Fabian Ruiz lontano da Napoli esiste anche perché proprio il Barcellona è un “club lo sta seguendo da tanto tempo”.

Calciomercato Napoli

Fabian Ruiz lontano da Napoli, la notizia continua a circolare e anche i media spagnoli ne parlano insistentemente. “Di certo il rinnovo di Fabian Ruiz non sta andando avanti ed è evidente anche che sia un calciatore da Barcellona. Il club spagnolo lo segue da tempo, a livello internazionale Fabian è stato quasi sempre il migliore in campo e certi club non possono non tenerlo in considerazione”. Sulla permanenza di Ruiz al Napoli incide anche la situazione che sta vivendo la società e la squadra in questo momento, di cercato il periodo di incertezza non facilita il dialogo tra agenti e SSC Napoli“.

Nonostante il clima teso la società azzurra sta cercando di muoversi anche sul mercato di gennaio. E proprio nelle ultime ore è spuntata la possibilità di vedere in maglia azzurra Lobotka: “E’ un ottimo giocatore ed è certamente da Napoli” dice Marchetti che aggiunge: “Non so se possa fare da subito la differenza ma di certo è un calciatore che serve, ma va considerato un periodo di ambientamento”. Il fatto che il Napoli stia cercando centrocampisti per il mercato invernale (da Berge a Kessié) fa pensare che si voglia passare un altro modulo come il 4-3-3, a meno che non si voglia fare qualche movimento in uscita. Resta comunque improbabile vedere Fabian Ruiz lontano da Napoli già a gennaio, anche perché Aurelio De Laurentiis cederebbe il calciatore solo dinanzi ad un’offerta irrinunciabile, che al momento non è stata ancora presentata da alcun club.