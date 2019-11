Il ruolo di Lorenzo insigne, come in nazionale è nel 4-3-3. Ancelotti deve trovare un rimedio. La rivolta insegna tre cose al Napoli



Lorenzo Insigne nel 4-3-3 della nazionale italiana allenata da Roberto Mancini da il meglio di se. Il talento di Frattamaggiore si esprime al meglio in una determinata posizione di campo a differenza della collocazione che gli ha riservato Ancelotti.

Antonio Corbo su Repubblica ha analizzato la questione Insigne, nel 4-3-3 della Nazionale e nel 4-4-2 del Napoli di Ancelotti.

INSIGNE DEVE GIOCARE COME IN NAZIONALE: 4-3-3

“Ma bisogna andare in Nazionale, giocar bene, segnare per riprendere la dimensione persa nel Napoli? È dai tempi di Mazzarri che Insigne deve procurarsi crediti formativi nel Club Italia per essere titolare indiscusso nella squadra della sua città.

Tre domande devono porsi società e allenatore dopo la rivolta del 5 novembre.