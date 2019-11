Il Napoli vuole Lobotka per Gennaio. Lo slovacco del Celta Vigo è il regista di centrocampo che serve a Carlo Ancelotti

Secondo quanto riporta il Corriere dello sport la rivoluzione degli azzurri potrebbe partire dal centrocampo. Stanislav Lobotka, è il regista che il Napoli potrebbe regalare ad Ancelotti per il suo 4-3-3.

Il Napoli, spiega il quotidiano sportivo, ha bisogno di due Allan. Per capirsi, ha bisogno del vero Allan, non di quello intravisto finora, e del suo vice.

Ha bisogno di un mediano di rottura e riavvio dell’azione, uno com’era De Rossi, come oggi potrebbe essere Pulgar. E’ stato un errore far partire Rog, non ce la fa Zielinski a reggere quel peso e se sta dietro perde la brillantezza nella parte finale dell’azione.

Andando avanti in Champions, come tutti speriamo, il Napoli va potenziato sul mercato.

IL NAPOLI PENSA A LOBOTKA

Il Napoli torna su Stanislav Lobotka, regista classe 1994 del Celta Vigo. Lo slovacco è l’idea di Ancelotti per ridare animo a un centrocampo in difficoltà.

Non è la prima volta che il nome di Lobotka viene fuori per i partenopei, ma questa può essere quella buona. Soprattutto se gli azzurri passeranno il turno in Champions e rimetteranno in campionato la barca in linea di galleggiamento.

Ha una clausola rescissoria di 50 milioni, ma il costo può essere inferiore. Lobotka ha un valore di mercato secondo TrasferMarkt di 25 milioni di euro. I rapporti tra De Laurentiis e il Celta sono buoni.

Lobotka potrebbe arriva a Napoli a Gennaio, offrendo a Carlo Ancelotti una valida alternativa a centrocampo.