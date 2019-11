L’agente di Hamsik rivela che lo slovacco a dicembre tornerà a Napoli. Petras parla anche di Callejon e di Lobotka

Hamsik a Napoli ecco la data

L’agente di Hamsik, Martin Petras ai microfoni di Radio Marte ha rivelato: “Hamsik torna a Napoli” è stata fissata già la data ovvero in occasione di “Napoli-Genk per salutare la gente in maniera più ‘ampia’ di quanto non abbia fatto in occasione della sfida con l’Atalanta”. Dunque il 10 dicembre Hamsik potrebbe essere Napoli, con la Società si sta portando avanti il discorso per l’organizzazione e la data è stata già bloccato. In occasione del suo ritorno Hamsik potrebbe “fare un giro di campo, lo merita” dice Petras.

Il futuro di Callejon

Da tempo oramai si parla del futuro di José Callejon. L’accordo per il rinnovo sembra difficilissimo da trovare, anche perché Aurelio De Laurentiis ha fatto capire che a certe cifre non tratta. Sulla questione lo stesso Petras ha detto: “José può andare in Cina con Hamsik e Benitez? Difficile, anche perché il Dalian ha uno straniero in più, quindi al momento non è una cosa reale ma da qui a gennaio le cose potrebbero cambiare”. L’ agente di Hamsik ha commentato anche le parole ‘colorite’ pronunciate da De Laurentiis sul tenore di vita dei calciatori una volta sbarcati in Cina: “Ognuno ha la sua opinione – ha detto Petras – ma posso dire che la Cina si sta evolvendo. Il Dalian ad esempio, ha un centro sportivo molto superiore a quello di tanti club di Serie A. Lobotka a Napoli? Farebbe comodo non solo al Napoli, ha detto ottime qualità ma non è come Hamsik, lui è più un regista”. Il Napoli per gennaio sta trattando anche Sender Berge del Genk altro calciatore che può giocare da regista, a conferma che gli azzurri hanno bisogno di fosforo a centrocampo.