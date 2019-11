Malcuit, il procuratore: “Sta recuperando. Ammutinamento fatto negativo”

Bruno Satin, il procuratore di Kevin Malcuit ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Sta recuperando, serve pazienza e tranquillità”.

L’infortunio di Malcuit, che ha subito la lesione del crociato anteriore ed è stato operato a Villa Stuart, è una ulteriore tegola per Ancelotti che ha una carenza di terzini dato che Ghoulam non riesce a recuperare del tutto dal doppio grave infortunio e Mario Rui non è al meglio delle condizioni.

Infortunio Malcuit

La stagione di Kevin Malcuit è potenzialmente terminata, dato che il suo infortunio prevede 5-6 mesi di recupero. Nonostante tutto il calciatore vive le cose di casa Napoli, come sottolinea il procuratore Bruno Satin a Radio Marte: “Malcuit sta recuperando, serve pazienza e tranquillità perché in questi infortuni non serve avere fretta. La situazione di Ghoulam è diversa perché il ragazzo ha avuto 2 infortuni importanti di seguito ed è difficile poi recuperare la forma. Malcuit si sente parte del club e della squadra ed ha vissuto questo periodo con il resto del gruppo. Non vive in un altro mondo, è partecipe del mondo Napoli”.

Ammutinamento Napoli

Bruno Satin ha parlato anche della questione ammutinamento e della potenziale multa che Aurelio De Laurentiis con ogni probabilità infliggerà ai calciatori: “Per risolvere la questione, tutti dovrebbero fare un passo in avanti, il problema è che non vengono fuori le personalità forti. Reina era il leader del Napoli ed è stato l’ultimo: era un boss, uno con le palle che poteva confrontarsi con la società. Ci sono leader in campo e leader di spogliatoio e sono due cose diverse. Lo stesso Koulibaly è un talento, ma è troppo buono. Tutto quello che staccando a Napoli non è una grande pubblicità anche per il prossimo mercato” dice il procuratore di Malcuit. Come sempre nel mondo del calcio, tutto è molto legato ai risultati sul campo come sottolinea lo stesso Satin: “Ovviamente non tutto è perso, si può ancora recuperare in campionato e superare il girone di Champions League. Il futuro resta comunque pericoloso, dato che ci sono alcuni giocatori che vogliono scappare via dal club”.