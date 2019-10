Compleanno Maradona. Il suo Gimnasia batta il Newell’s Old Boys

Oggi è il compleanno di Diego Armando Maradona. L’ex calciatore del Napoli è attualmente allenatore del Gimnasia La Plata.

La sua squadra ha battuto per 4-0 in trasferta il Newell’s Old Boys. Una grande festa per l’ex Pibe De Oro che festeggia così alla grande i suoi 59 anni.

Vittoria per Maradona

Nel giorno del suo compleanno, Maradona si regala una grande vittoria nel campionato argentino. Il Gimnasia La Plata di Maradona si rilancia pienamente nella corsa salvezza grazie al 4-0 rifilato al Newell’s Old Boys in trasferta, grazie ai gol di Contin, Caire, Tijanovich e Garcia. Grande festa per l’ex calciatore del Napoli che è stato accolto come un re anche dagli avversari, di cui ha vestito la maglia. In onore di Maradona il club rossoblu ha fatto installare di fianco alla sua panchina una poltrona per omaggiarlo. Un gesto condiviso da tutto lo stadio che ha osannato il più grande calciatore argentino di tutti i tempi.