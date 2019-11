I rigori negati al Napoli sono più di 5. Ecco i dati reali

Rigori negati al Napoli. La squadra di Ancelotti stenta nel gioco e nei risultati, ma gli arbitri hanno grandi responsabilità

“Meglio tardi che mai”, recita un vecchio adagio. Qualcuno ora si è accorto che mancano 5 rigori al Napoli. Il numero è per difetto perché sono circa il doppio i penalty negati ai partenopei, ma già i soli 5 confermano quanto il campionato sia condizionato da errori e sviste arbitrali.

Senza contare gli effetti psicologici sui giocatori per tali avversità, il Napoli ci ha già rimesso tanti punti in appena 12 giornate di campionato. Sicuramente qualcuno obietterà che i rigori bisogna realizzarli. Certamente, ma tu comincia a fischiarli e poi se ne discute.

Ma una più attenta analisi degli episodi avrebbe anche evitato una domanda non banale ma nel caso in esame ingiustificata in almeno due gare. Se si fischiano i rigori col Cagliari e l’Atalanta è praticamente, materialmente e temporalmente impossibile che gli avversari possano almeno pareggiare sul capovolgimento di fronte. Solo in queste due gare mancano agli azzurri 5 punti matematici in classifica generale. E tanto senza conteggiare l’espulsione di Koulibaly che mai sarebbe avvenuta a rigore assegnato.

RIGORI NEGATI AL NAPOLI

Ecco nel dettaglio i rigori negati al Napoli. In più ai 5 conteggiati dalla Rai (Napoli – Cagliari, 0 – 1. Torino – Napoli, 0 – 0. Napoli – Atalanta, 2 – 2, e Napoli – Genoa, 0 – 0.), ci sono.

Napoli – Brescia 2 – 1. VI

Al 46’ è negato un rigore al Napoli per fallo di Chancellor su llorente.

Napoli – Verona 2 – 0. VIII

Al 27’ è negato un rigore al Napoli per la trattenuta di Faraoni ai danni di Milik.

Napoli – Genoa 0 -0.XII.

Oltre al mani di Lerager, mancano altri due rigori al Napoli.

Al 37’ c’è il fallo di Pajac su Callejon.

All’89’ c’è la trattenuta di Ankersen su Di Lorenzo.

Se si considera poi il mani di Zielinski calcio di rigore, la cifra è destinata a salire col mani di Vicari in Spal – Napoli ed il mani di Toloi in Napoli – Atalanta.

Con i rigori negati il Napoli, meritatamente o immeritatamente, occuperebbe un posto completamente diverso in classifica.

