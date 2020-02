Ospina: “Partita difficile, vittoria importante. Gattuso ci ha dato la carica!”

David Ospina ha parlato al termine del match che ha visto il Napoli vincere contro l’Inter nel match di semifinale di andata di Coppa Italia.

Serviva una prova di carattere e tanto sacrificio per riuscire a battere l’Inter di Conte che si gioca lo scudetto con la Juventus. Il Napoli dopo la batosta di Lecce ha dimostrato di aver incarnato, almeno questa volta, lo spirito del suo allenatore Gennaro Gattuso. Gli azzurri grazie al gol di Fabian Ruiz potano a casa il match di andata della semifinale di Coppa Italia e guardano con un pizzico di fiducia in più al ritorno.

David Ospina, portiere del Napoli, ai microfoni di Rai Sport ha detto: “Sapevamo che giocare dopo la sconfitta di Lecce sarebbe stato difficile. Per il Napoli è un fatto mentale, dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita. Gattuso ci ha dato la carica, ci ha detto che dobbiamo continuare così e pensare subito al Cagliari“.

Ospina e gli obiettivi del Napoli

L’estremo difensore del Napoli, David Ospina ha parlato anche degli obiettivi stagionali del Napoli: “Siamo in piena corsa per la Coppa Italia, stessa cosa anche in Champions League. La mentalità di questa sera dobbiamo applicarla anche campionato“. Il portiere azzurro non si tira indietro e dice: “Dobbiamo affrontare le partite di campionato con grande serietà e arrivare fino alla fine dando il massimo. La squadra ha qualità – ha detto Ospina – e questa sera lo abbiamo dimostrato, torniamo a casa con una vittoria che ci dà fiducia“. Al termine dell’intervista di Ospina a Rai Sport, il portiere del Napoli ha parlato anche del continuo ballottaggio con Meret: “Tra di noi c’è una competizione molto sana ed un ottimo rapporto. Chi va in campo lo decide il mister“. La sensazione in questo momento è che il titolare sia proprio Ospina.