Napoli, Lozano si sfoga con Luis García Postigo su Instagram

Lozano attaccante del Napoli si sfoga su Instagram. Il messicano ringrazia Luis García Postigo e racconta il momento che sta attraversando.

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, con Gattuso sta trovando pochissimo spazio. L’attaccante messicano voluto fortemente da Carlo Ancelotti ha deluso le aspettative. Arrivato a Napoli come l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis non è riuscito a dimostrare il proprio valore. In patria però El Chucky resta un idolo indiscusso, come ha sottolineato l’ex calciatore messicano Luis García Postigo in un recente articolo. L’ex calciatore dei Pumas ha definito Lozano il miglior giocatore messicano.

Lozano su Instagram, ha voluto ringraziare Postigo per le belle parole: “Fare quello che uno ama implica uno sforzo che in pochi conoscono, che coloro che si godono una partita nemmeno immaginano. Oggi ho trovato nelle tue parole il riflesso quasi esatto del prezzo di perseguire il mio sogno. Mi hanno sorpreso. In loro ho trovato le risposte e molte domande che girano per la mia testa“.

Lozano su Instragram ha poi aggiunto: “Le tue parole sono state importantissime, mi hanno dato respiro. Le terrò presente ogni volta che sarà necessario. Non immagini quanto le tue predizioni diventino realtà. Continuerò a lavorare con passione perchè accada. Ti ringrazio tanto di avermi dedicato il tuo editoriale, oggi è stato un bel giorno dopo averlo ascoltato. Un giorno più tranquillo e con la gioia di sapere che c’è qualcuno che comprende il mio attuale momento. Grazie, con tutto il cuore“.

Ecco il messaggio di Lozano su Instagram

Ecco le belle parole di Lozano a Luis García Postigo.