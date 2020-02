Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato delle manovre azzurre della società partenopea ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il futuro Elseid Hysaj è uno dei temi più trattati in casa Napoli in queste ultime settimane. L’albanese è passato da giocatore ai margini della rosa a indispensabile come cambio, soprattutto in emergenza difensiva. “Hysaj si è dimostrato molto utile alla causa, visti i tanti infortuni che hanno coinvolto calciatori azzurri come Ghoulam e Malcuit” dice Ceccarini che aggiunge: “In pratica è diventato indispensabile. Non bisogna dimenticare che l’albanese può giocare sia a destra che a sinistra“. Secondo l’esperto di mercato Hysaj si è comportato da “vero professionista e credo che alla fine rinnoverà“. Da questo punto di vista bisogna capire cosa vuole fare il suo procuratore, che a più riprese ha ribadito la volontà di portare il calciatore lontano da Napoli qualora si presentasse l’occasione di un trasferimento.

Rinnovo Mertens e Callejon

Se per Hysaj c’è qualche speranza per il rinnovo non si può dire la stessa cosa per quello di Josè Callejon. Oramai il calciatore sembra destinato a lasciare la squadra partenopea a parametro zero a fine stagione. Per lui si parla di un ritorno in Spagna. “Al momento – spiega Ceccarini – non c’è alcun segnale. La trattativa per il rinnovo di Callejon è completamente bloccata“. Qualcosa si muove per il prolungamento di Mertens: “Il calciatore sta bene al Napoli, la società sta lavorando per trattenerlo. Vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane“. In questi giorni si è parlato anche di un contatto tra Mertens e De Laurentiis per cercare di trovare l’accordo per il rinnovo. Il calciatore ha espresso ancora una volontà le sue priorità, ora toccherà alla società tirare le somme ed eventualmente fare una proposta a Mertens. Stessa cosa si dovrà fare anche con quello di Zielinski.