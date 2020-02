Massimo Tecca, telecronista di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di domenica tra Napoli e Cagliari.

“Il Cagliari ha perso la sua identità, è da 9 partite che non vince ed è come se fosse una macchina che non risponde più ai comandi del proprio pilota” così Massimo Tecca parla della situazione delicata del Caglairi. Il prossimo avversario del Napoli ha dovuto fare i conti anche con molti infortuni come “Pavoletti e Cragno“, ma secondo Tecca in questo momento la squadra fa “fatica a servire i suoi attaccanti“. Eppure il Cagliari può vantare un calciatore come Joao Pedro che in questa stagione ha segnato 14 gol. Nella sfida di domenica alle 18 con il Napoli, Maran l’allenatore del Cagliari, non potrà contare nemmeno su Radja Nainggolan. “Quella del Ninja sarà veramente una grande assenza per i sardi, perché Nainggolan è un calciatore che è come se fosse un allenatore in campo. Corregge le posizione dei compagni e riesce a trovare la soluzione da fuori quando la squadra è in difficoltà” dice Tecca.

Napoli bipolare

Massimo Tecca parla anche della situazione del Napoli, reduce della vittoria in Coppa Italia con l’Inter a San Siro dopo aver subito una grave sconfitta in campionato con il Lecce. “Con il Cagliari il Napoli non potrà chiudersi in difesa come ha fatto con l’Inter, ma dovrà per forza di cose scoprirsi in attacco“. Secondo Tecca la squadra di Gattuso ha bisogno di ritrovare “sicurezza. Per questo mi aspetto una squadra che parta molto forte per andare in vantaggio per riuscire a portare a casa il risultato“. Il telecronista non vede un Napoli arroccato in difesa: “Penso sia necessario sbilanciarsi in avanti perché quella di Cagliari è una partita da vincere assolutamente. Turnover? Non so se Gattuso deciderà di fare grandi cambi, se Insigne è recuperato credo che bisognerà fare grandi affidamento su di lui, soprattutto in questo finale di stagione“.