Gennaro Gattuso alle 14.30 dal centro sportivo di Castel Volturno sarà in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli presenta la sfida col Cagaliari.

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli. Il tecnico chiede continuità di risultati e prestazioni alla sua squadra. Nella testa dell’allenatore c’è ancora la sconfitta con il Lecce al San Paolo, arrivata quando oramai il peggio sembrava passato dopo le tre vittorie con Lazio, Juventus e Sampdoria. La buona prestazione con vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia, non fa stare sereno Gattuso che deve ancora capire se la squadra ha acquisito una nuova mentalità. La discontinuità è il problema più importante del Napoli in questo momento. Gattuso, però, deve fare i conti anche con qualche assenza. Koulibaly e Milik non sono al meglio della forma, entrambi potrebbero non essere del match di domenica con il Cagliari.

Tra i tanti argomenti trattati in queste settimane ci sarà anche quello degli arbitri. Solo questa mattina Aurelio De Laurentiis in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha fatto sapere di essere pronto a chiedere i danni per i torti subiti. Il Napoli quindici rigori non concessi fino ad ora, sedici se ci si mette anche il fallo di mano non sanzionato nella sfida di Coppa Italia con l’Inter. Quel tocco assume un valore specifico maggiore, dato che il giorno dopo l’arbitro Valeri ha concesso un rigore alla Juventus durante un’azione di gioco molto simile. Il challenge potrebbe essere la soluzione a questi problemi, sicuramente un aiuto in più anche se come ha sottolineato anche Guglielmo Stendardo serve soprattutto “chiarezza”. Regolamenti chiari e poco interpretabili che permettano una uniformità di giudizio, senza se e senza ma. In questo modo si darebbe maggiore credibilità al campionato.