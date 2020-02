Report allenamento da Castel Volturno per il Napoli: contrattura per Hirving Lozano, personalizzato per Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly.

Il Napoli si avvicina alla sfida con il Cagliari di domenica alle 18.00, partita importantissima per gli uomini di Gattuso che sono chiamati a dare continuità alle prestazioni dopo la vittoria in Coppa Italia con l’Inter. Dal report allenamento di Castel Volturno non giungono però buonissime notizie, dato che Lozano ha subito una leggera contrattura all’adduttore destro e si è allenato in palestra, ma anche Milik e Koulibaly hanno lavorato a parte. L’attaccante polacco ed il difensore senegalese hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Le condizioni di entrambi i calciatori saranno valutate in questi ultimi due giorni. Al momento c’è più di un punto interrogativo sulla presenza in campo dal primo minuto nella trasferta di Cagliari, anche perché lo stesso Koulibaly si era dovuto fermare per infortunio anche nel match di Coppa Italia.

Napoli: Mertens ancora titolare?

Qualora Arkadisz Milik non dovesse rientrare al meglio della condizione fisica al suo posto è pronto a giocare titolare Dries Mertens. Il folletto belga ha superato brillantemente il recente infortunio ed anche con l’Inter ha fatto vedere tutto il suo valore. Mertens ha messo in campo, così come tutta la squadra, una partita di sacrificio che spesso lo ha visto in marcatura su Brozovic. Contro il Cagliari si potrebbe ricomporre il trio delle meraviglie con Callejon, Mertens e Insigne. Il capitano azzurro è dato in ripresa ed è pronto a tornare titolare nella sfida in terra sarda. In difesa qualora Koulibaly non dovesse farcela verrà confermata la coppia Maksimovic-Manolas. In mediana Demme è insostituibile, ma al suo fianco Gattuso ora ha un Fabian Ruiz in più. Il gol con l’Inter e l’ottima prestazione rilancia le ambizioni dello spagnolo, che potrebbe giocare dal primo minuto con Zielinski.