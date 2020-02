Francesco Modugno giornalista di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Goal: “Lorenzo Insigne ha buone possibilità di giocare contro il Cagliari”.

La vittoria del Napoli contro l’Inter ha visto un Napoli guardingo con Gattuso che ha fatto anche turnover. Anche a causa di infortuni erano fuori Koulibaly, Meret e Insgine. Proprio sul capitano del Napoli ci sono buone notizia in vista della trasferta di domenica di Cagliari: “Penso che Insigne possa recuperare. Ha ampie possibilità di giocare. Non mi aspettavo che Gattuso ne facesse a meno con l’Inter in Coppa Italia, ma ha avuto ragione lui” ha detto Francesco Modugno ai microfoni di Radio Goal. Il giornalista ha parlato anche di Elmas un diamante grezzo che sta facendo vedere tutte le sue capacità: “Ricordo che anche Ancelotti ne parlava molto positivamente. E’ un calciatore duttile, ancora tutto da scoprire che può essere molto utile a mister Gattuso”.

Alla scoperta di Elmas

Lanciato in campo contro la Sampdoria e con l’Inter in una posizione più avanzata Eljif Elmas ha fatto vedere di avere grandi doti, sia in fase offensiva che di non possesso. Qualcosa si era già intravisto in questa stagione, ma in questo momento la sensazione è che abbia scalato le gerarchie del tecnico Gattuso. “Elmas è uno di quelli che ha il veleno” ha detto l’allenatore riferendosi al giocatore macedone al termine della sfida con l’Inter. La duttilità del macedone fa rima con le qualità tecniche del calciatore, pronto a sacrificarsi per i compagni ma anche a dire la sua in fase offensiva. Non è un caso che proprio con la Sampdoria sia stato molto presente in area di rigore, mentre con l’Inter ha saputo soffrire e resistere in mediana. Elmas ha necessità di crescere ancora dal punto di vista mentale e tattico, ma le qualità ci sono.