Il Napoli pazzo di Petagna. 9 gol in 22 partite di Serie A

Il Napoli aspetta Andrea Petagna. Il bomber della SPAL in goal contro il Lecce è seguito personalmente da Aurelio de Laurentiis.

Andrea Petagna con il goal al Lecce sale a quota 9 gol in 22 partite di Serie A. Nonostante che la SPAL occupi l’ultima posizione in classifica, Petagna continua a distinguersi.

L’attaccante classe 1995 ha realizzato esattamente il 50% dei gol della sua squadra, 9 su 18. Numeri che hanno convinto Aurelio De Laurentiis a puntare su di lui. Il Napoli ha investito su Petagna 17 milioni di euro più 3 di bonus.

Il bomber arriverà in maglia azzurra a Giugno, intanto spunta un retroscena come riporta calciomercato.com, il patron azzurro è pazzo del suo nuovo bomber: ” De Laurentiis protagonista in prima persona: ha incontrato Petagna e gli ha garantito di voler puntare seriamente su di lui, ci credere nell’operazione e nelle sue potenzialità. Tanto che oggi, nel match delle 15 perso dalla Spal contro il Lecce, il presidente ha voluto vedere il suo futuro attaccante all’opera. Ed è rimasto ancora una volta piacevolmente stupito dalla prova di Petagna, anche oggi a segno”.

I NUMERI DI PETAGNA

Con la rete di oggi, l’ex Atalanta e Milan ha raggiunto l’attuale centravanti del Napoli, Arek Milik, a quota 9 gol. Numeri importanti, perché Petagna nel contesto Spal da due anni segna quanto Milik e Mertens al Napoli, questo dicono i dati.

L’anno scorso Petagna è arrivato a 16 gol in 36 partite, uno solo in meno di Milik ed esattamente lo stesso numero di reti realizzate da Mertens. Il Napoli crede fortemente in Petagna, De Laurentiis in primis: gli ha promesso che non subirà lo stesso trattamento di Roberto Inglese, arrivato nel 2017 e “parcheggiato” in prestito prima al Chievo e poi al Parma, prima di una nuova cessione a titolo definitivo.

Petagna è stato preso per giocare nel nuovo Napoli. Perché la rivoluzione – con gli acquisti già chiusi di Rrahmani e Petagna stesso – è soltanto all’inizio.

Ecco il goal di Petagna contro il Lecce nella 24 giornata di Serie A