Napoli, due club su Allan, Ancelotti lo vuole all'Everton

Napoli, Allan nel mirino di due club. Carlo Ancelotti lo vuole all’Everton. Dopo lo scontro con Gattuso #Allan è l’hashtag più usato sui social.

Allan è stato lasciato a casa da Gattuso. Il brasiliano non gioca dal 18 gennaio. Contro la Fiorentina, Allan fu sostituito al 56’ e abbandonò il campo senza seguire la partita dei suoi compagni dalla panchina.

Gattuso in quella occasione si schierò dalla parte del giocatore, anche se il gesto non era piaciuto ai tifosi e ai compagni: «Era arrabbiato con se stesso, sta giocando con gli antinfiammatori da cinque partite».

Il centrocampista brasiliano voleva il PSG ma le due società non trovarono l’accordo. Il brasiliano da più di un anno attende il rinnovo del contratto, Giuntoli ne parla con i suoi agenti sin dai tempi del rifiuto alla proposta del Paris Saint Germain.

Durante il mercato di gennaio l’Inter ha offerto lo scambio con Vecino, ma il Napoli ha rifiutato la proposta.

Il rapporto tra Allan e il Napoli oggi è ai minimi termini, Gattuso lo ha escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di Cagliari. Proprio a Cagliari fu uno dei grandi protagonisti della vittoria dei partenopei per 0-5 proprio contro i sardi. Sulla panchina degli azzurri sedeva l’attuale allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Il centrocampista, in quella partita, fu devastante. Basti pensare al primo goal di Callejon quando Allan, con un grande doppio passo, si liberò del difensore del Cagliari, servendo un pallone d’oro allo spagnolo.

DUE CLUB SU ALLAN

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Il PSG non ha mai accantonato l’idea di portare a Parigi il centrocampista brasiliano, Lo stesso Neymar ci aveva messo lo zampino parlando direttamente con lui.

Anche Carlo Ancelotti spinge per portare Allan in Inghilterra, in Premier League. Il centrocampista brasiliano è il desiderio di Ancelotti, e dell’Everton. Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere Allan in vista della prossima stagione.

#ALLAN L’HASHTAG DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL

Dopo lo scontro Allan-Gattuso, l’hashtag “#Allan” è entrato in tendenza su Twitter. I tifosi del Napoli divisi sull’atteggiamento del nuovo allenatore azzurro:

“Così si fa, chi non ha fame e voglia di indossare la nostra maglia, deve andare via”,

“Allan già da tempo ha la testa da un’altra parte, a giugno bisogna cederlo”. “Il caso #Allan ricorda, una volta di più, quanto sia non solo inutile, ma anche controproducente, trattenere un giocatore che ha intenzione di andarsene. E questo vale per qualsiasi società, non solo per il Napoli”.

“Gattuso ha sbagliato a sbandierare le cose dello spogliatoio”

“il mister ha fatto bene ma certe cose devono restare in casa”.