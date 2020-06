I migliori marcatori del Napoli. La top 15 dei grandi bomber azzurri

I migliori marcatori del Napoli. Mertens nella leggenda con 122 goal. Ecco i 15 migliori bomber all time della storia azzurra.

Dries Mertens con 122 goal si piazza la primo posto tra i migliori marcatori del Napoli. L’attaccante belga, contro l’Inter ha staccatoo Marek Hamsik salendo in cima alla classifica dei cannonieri all-time.

Mertens da quando è arrivato in maglia azzurra a mancinato record su record:

Primo giocatore dal 2014 a segnare 4 gol nella stessa partita. L’ultimo era stato Berardi contro il Milan.

Mertens è stato il primo calciatore a realizzare almeno una tripletta in due partite consecutive di Serie A dal 1994-95.

Quarta tripletta più veloce della storia della Serie A. A precederlo sono: Valentino Mazzola in 2 minuti contro il Vicenza nel 1947; Pietro Anastasi contro la Lazio nel 1975; Marco van Basten contro l’Atalanta nel 1992.

La storia del Napoli è ricca di marcatori straordinari. Careca, Cavani, Maradona e non solo. Da Vojak in poi il Napoli ha sempre schierato attaccanti di livello mondiale. Ecco i migliori 15:

I 15 MIGLIORI MARCATORI DEL NAPOLI



Ecco i 15 migliori marcatori del Napoli all time:

Hasse Jeppson: 52 gol – Attaccante simbolo degli anni cinquanta . Lo svedese arriva nel 1952 e resta a Napoli fino al ’56. Diventa fin da subito un grande idolo di tutti i tifosi.

Luís Vinício: 70 gol – ‘O lione, così il brasiliano era stato soprannominato dai tifosi del Napoli. Al suo esordio in azzurro fece gol dopo appena 40”. Il 6 dicembre 1959 inaugurò lo Stadio San Paolo con una semi-sforbiciata che permise al Napoli di battere la Juventus 2-1.

Cané: 70 gol – Qui in foto con Altafini e Sivori. Napoli a due riprese: anni Sessanta prima e Settanta dopo.

Giuseppe Savoldi: 77 gol – In foto accanto a Pietro Anastasi. Per tutti “Mister due miliardi” quando passò con un trasferimento record (per i tempi) dal Bologna in azzurro. 1975-1979 il suo periodo a Napoli.

José María Callejón: 79 gol – Ta i migliori marcatori del Napoli, Callejon ha un posto d’onore. L’andaluso non ha rinnovato ancora il contratto ma nonostante ciò è entrato di diritto nella storia azzurra. futuro. E non è il solo…

Lorenzo Insigne: 87 gol – Da aprire il folletto di Frattamaggiore è nella top 10. Attuale capitano del Napoli, autore di 9 gol in questa stagione (5 in Serie A, 3 in Coppa Italia e 1 in Champions).

Gonzalo Higuaín: 91 gol – Storia recente quella del Pipita. Accolto da star dopo gli anni al Real, si dimostra inarrestabile soprattutto nella stagione 2015-2016, quando batte il record di gol della storia della Serie A (36 reti in 35 partite). Il passaggio all’ “odiata” Juventus gli vale l’appellativo di 71, secondo la smorfia napoletana.

Careca: 96 gol – Ancora Brasile nella storia del Napoli. Devastante nel tridente con Maradona e Giordano. Con gli azzurri ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa.

José Altafini: 97 gol – Arriva al Napoli dopo i tronfi al Milan e ci sta per sette anni. 69 gol in 178 partite il bottino in campionato. Bellissimo il duo che forma con Sivori. Contro il Torino realizza in rovesciata un super gol che manda in visibilio la tifoseria.

Antonio Vojak: 103 gol – Attaccante inarrestabile. Arriva in azzurro nel 1929 dopo gli anni alla Juventus. Porta fin da subito il Napoli nelle zone alte della classifica, diventando anche uno dei primi grandi idoli del pubblico partenopeo.

Edinson Cavani: 104 gol – Uno dei migliori goleador di sempre del Napoli: il migliore in assoluto come media reti: 0.75 a match.

Attila Sallustro: 108 gol – Attaccante paraguaiano e naturalizzato italiano. Alcune statistiche gli attribuiscono 107 gol, altre 108. Nel 1960 torna a Napoli nelle vesti di direttore dello Stadio San Paolo, incarico che mantiene per oltre vent’anni fino al 1981.

Diego Armando Maradona: 115 gol – Leggenda mai dimenticata. Ora scende al terzo posto del podio dei bomber all time.

Marek Hamsik: 121 gol – Lo slovacco, al Napoli per 12 stagioni, conserva ancora il primato delle presenze (520).

Dries Mertens: 122 gol – Al primo posto solitario nella classifica del milgiori marcatori del Napoli c’è Dries Mertens. I suoi 122 goal sono il modo migliore per festeggiare l’imminente rinnovo del contratto.