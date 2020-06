De Laurentiis ha incontrato Callejon, il Napoli vorrebbe tenerlo. Maksimovic potrebbe finire sul mercato. Novità per Alex Meret.

NAPOLI. Il presidente De Laurentiis, è stato in visita al centro tecnico di Castel Volturno, dove si è intrattenuto con alcuni giocatori, sul tavolo ci sono i rinnovi e la situazione legata al taglio degli stipendi. La redazione sportiva di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live” ha rivelato alcuni retroscena dell’Incontro:

“Per Dries Mertens e Piotr Zielinski, però, mancano soltanto i dettagli: possiamo dire che la loro situazione sia fluida. La novità è che qualche chiacchiera è stata scambiata anche con Alex Meret, al quale è stata ribadita la fiducia della società nei suoi confronti.

De Laurentiis ha parlato anche con José Callejon; lo spagnolo finirà la stagione a Napoli, ma il suo futuro resta incerto. Il club gli ha offerto un biennale allo stesso stipendio attuale. Una proposta già fatta in passato e non ritoccata. Qualora il calciatore decidesse di prenderla in considerazione, il Napoli sarebbe contento di proseguire l’avventura insieme. Napoli è la casa di Callejon e sta a lui decidere come procedere e cosa fare“.

La redazione sportiva di Radio Marte ha poi aggiunto: “C’è anche la situazione Nikola Maksimovic da affrontare: contratto in scadenza 2021, o rinnova o deve essere messo sul mercato. Il Napoli non vorrà ripetere l’errore di lasciare giocatori a un anno dalla scadenza, non si possono creare malumori. La situazione relativa al serbo andrà risolta nei prossimi mesi: resta ancora del tempo, circa un paio di mesi, per definire il tutto“.