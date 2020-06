De Laurentiis, in visita a Castel Volturno. Niente tagli agli stipendi. Non c’è grande ottimismo su Callejon. Ultime su Mertens.

NAPOLI. Aurelio De Laurentiis ha fatto visita ai giocatori nel centro tecnico di Castel Volturno. Secondo quanto raccontato dalla redazione di Sky sport 24:

“De Laurentiis ha incontrato la squadra e lo staff tecnico a tre giorni dall’attesissima semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma sabato sera al San Paolo. L’incontro è durato due ore, dalle 11.40 alle 13.40.

Aurelio De Laurentiis, mancava da Napoli dal 1 marzo e durante il lockdown era rimasto in contatto telefonico solo con i dirigenti e con Rino Gattuso. Le comunicazioni tra il presidente e la squadra si erano invece interrotte e l’appuntamento di oggi è stato fissato proprio per riallacciare i fili di almeno un paio di discorsi rimasti in sospeso.

DE LAURENTIIS A CASTEL VOLTURNO

Il presidente – come riferito da SKY Sport – ha stretto la mano un po’ a tutti i calciatori, per come si sono comportati in questo periodo, caricandoli in vista della Coppa Italia. Inoltre, il patron, potrebbe essersi trattenuto anche con qualche giocatore: gli ultimi ad uscire da Castel Volturno sono stati Dries Mertens e Piotr Zielinski che stanno sistemando gli ultimi dettagli del rinnovo.

Poi a seguire è uscito Josè Callejon sul quale non c’è grande ottimismo e infine Alex Meret che potrebbe essere protagonista di scenari di mercato. Nel corso dell’incontro con i giocatori si sono affrontate questioni prioritarie come quella relativa agli stipendi: il Napoli non aveva un piano tagli, l’idea di De Laurentiis sulla faccenda è chiara e c’è voglia di normalizzare il tutto. Ora l’obiettivo principale è arrivare carichi e sereni alla gara di Coppa Italia contro l’Inter. Di qui la necessità di guardarsi di nuovo negli occhi”.