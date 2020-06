Rinnovi Mertens e Zielinski: arriva l’ufficialità, ecco le cifre

La SSCN si prepara a dare l’ufficialità dei rinnovi di Dries Mertens e Piotr Zielinski, secondo Gazzetta De Laurentiis vuole annunciarli in settimana.

Due tasselli importanti per il presente ed il futuro del Napoli. I rinnovi di Zielinski e Mertens sono stati tutt’altro che semplici, il Napoli però conta di darne l’ufficialità entro fine settimana così come scritto da Gazzetta dello Sport. Ecco tutte le cifre del nuovo contratto che sottoscriveranno il nazionale belga e quello polacco.

De Laurentiis è orientato a ufficializzare l’avvenuta intesa coi due giocatori per questo fine settimana. L’attaccante belga firmerà un biennale con un’opzione per il terzo anno, da 4,5 milioni di euro a stagione più un bonus di 2 milioni alla firma. L’altro prossimo alla firma è il centrocampista della nazionale polacca. Lui si è accordato fino al 2024 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione.

Mertens e Zielinski il punto sui rinnovi

Quello che verrà avviato a fine stagione sarà un calciomercato estremamente complicato. Il problema covid, la crisi economica ed i tempi sballati con cui si è concluso il campionato mettono in discussione tante trattative. La forza economica di molte società non è la stessa di qualche mese fa, anche perché c’è ancora tutta una diatriba in atto con Sky e per i diritti tv.

Insomma riuscire a formalizzare i rinnovi di Mertens e Zielinski non è una cosa da poco. In pratica la SSCN è riuscita a posizionare due tasselli importantissimi per la squadra di Gattuso, bloccando di fatto una delle punte più forti del campionato ed un centrocampista dalle grandissime doti tecniche. Con questi rinnovi il Napoli rinforza la base di formazione per il prossimo anno, in cui il tecnico sa di poter già contare su Petagna e Rrahmani, giocatori già acquistati ma lasciati rispettivamente a Ferrara e Verona per poi farli rientrare al termine del campionato.