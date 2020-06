Arkadiusz Milik ha il contratto in scadenza con la SSCN nel 2021. Voci di calciomercato parlano di un interessamento della Juventus.

Milik ed il Napoli continuano ad allontanarsi, le parole di Giuntoli hanno fatto capire che c’è qualcosa che non va. Il Napoli vuole rinnovare o vendere per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport la strategia di Milik è quella di arrivare a scadenza e quindi andare via gratis a fine stagione. Ecco quanto evidenziato:

“Milik vorrebbe andare in scadenza e trovarsi semmai in bianconero a parametro zero, ma direbbe De Laurentiis – della serie ‘cca niscun è fesso’ – non si può. I trentatré milioni pagati all’Ajax nel 2016 dovranno in qualche modo crescere e moltiplicarsi. La Vecchia Signora vorrebbe Milik, lo prenderebbe a cifre ragionevoli, inserendo contropartita tecnica. Non si può fare, il Napoli l’ha già detto: il prezzo d’affezione è fatto, cinquanta milioni di euro. Prendere o lasciare che il polacco finisca sul mercato, a stuzzicare chi avrebbe la liquidità per dare un senso all’operazione”.