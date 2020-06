Napoli su Theo Hernandez? Il calciatore avvistato in città: ecco i dettagli

Ultime novità di calciomercato per il Napoli, avvistato in città Theo Hernandez. L’esterno sinistro del Milan ha lo stesso procuratore di Callejon.

Potrebbe essere solo una passeggiata di piacere, ma potrebbe anche non essere un caso che appena sono stati riaperti i viaggi tra le regioni italiane un calciatore decida di recarsi in Campania. La presenza di Theo Hernandez a Napoli ha il sapore concreto di mercato, anche perché il calciatore di 22 anni nato a Marsiglia ha lo stesso procuratore di José Callejon. A curare gli interessi dell’esterno sinistro è Manuel Garcia Quillon.

In questa stagione Theo Hernandez si è messo in evidenza tra le fila del Milan che lo ha prelevato dal Real Madrid per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L’esterno con il doppio passaporto francese e spagnolo, ha fatto registrare ottime prestazioni con la maglia rossonera, tanto da diventare un punto cardine della formazione allenata da Stefano Pioli.

Calciomercato: Theo Hernandez a Napoli

Il Napoli con Manuel Garcia Quillon sta discutendo anche il rinnovo di contratto di José Callejon. Lo spagnolo sembrava vicinissimo all’addio, ma nelle ultime ore la possibilità di un rinnovo contrattuale ha ripreso forza. Aurelio De Laurentiis è pronto a tenerlo ed il giocatore ci sta pensando, entro fine mese si dovrà trovare una soluzione definitiva.

Intanto la presenza a Napoli di Theo Hernandez fa aprire un nuovo e concreto spiraglio di calciomercato. Anche perché secondo alcune informazioni il calciatore resterà pochissimo nel capoluogo partenopeo. Una ‘toccata e fuga’ insomma. L’esterno mancino potrebbe essere un’ottima soluzione per la fascia sinistri di difesa del Napoli, che in questo momento vede in quel ruolo Mario Rui e Ghoulam. L’esterno algerino, però non riesce a trovare la forma migliore dopo gli infortuni e da tempo si parla di un suo addio magari alla Fiorentina, che pare molto interessata.