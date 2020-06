Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ospite della trasmissione “Il calciomercato che verrà”. Giuntoli ha parlato di Mertens e della situazione legata a Milik e Koulibaly.

GIUNTOLI-SKY SPORT. In attesa che il calcio giocato ricominci, i giocatori del Napoli si stanno godendo una giornata di riposo. Gattuso sta preparando con molta attenzione la sfida di coppa Italia contro l’Inter. Protagonista di questa giornata è stato il ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli. Il ds è stato ospite della trasmissione di Sky sport “Il calciomercato che verrà”. Giuntoli ha affrontato con estrema disinvoltura il tema del calciomercato del Napoli, con uno sguardo particolare alle trattative, tra rinnovi e nuovi obiettivi. Ecco quanto evidenziato:

GIUNTOLI SU MERTENS

“Il Napoli è pronto a ripartire da Gattuso, con la certezza Mertens e il rebus Milik. Siamo tutti contenti di ripartire, vedere la fine di questo lungo stop ci dà grande forza. A partire dai big. Con Dries siamo a buon punto. C’è la volontà di tenerlo e lui ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. A breve ci potrà essere l’annuncio. Mertens secondo me non è mai stato davvero lontano dal Napoli”, è sicuro Giuntoli. “La paura di perderlo invece c’è sempre, come per tutti i grandi calciatori. Anche il rinnovo di Zielinski è vicino.

RINNOVO CALLEJON

“Per Callejon stiamo aspettando: lui non ha ancora deciso, ma dopo tanti anni questa è casa sua e così come con Mertens c’è un rapporto di grande serenità. Sono due ragazzi che hanno dato tanto al Napoli, qualsiasi cosa sceglierà José non ci saranno problemi da qui a fine stagione. La nostra priorità è lavorare sui rinnovi, in base a quello vedremo quali innesti fare”.



SE PARTE MILIK ARRIVA UN GRANDE ATTACCANTE

Ancora tutta da giocare invece la partita per Milik. “Anche per lui la nostra volontà è quella di trovare un accordo per il rinnovo”, spiega Giuntoli. “Ho sensazioni positive, ma parliamo di un attaccante giovane e capace. Se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato. E se partisse Milik? “Cercheremo un altro attaccante di livello, vediamo se giovane o esperto. Naturalmente abbiamo già fatto alcuni sondaggi”. Azmoun e Jovic, ma anche Everton del Gremio e Osimhen del Lilla. “Sono tutti giocatori che ci piacciono molto”, ammette il ds. Mentre in Italia, a prescindere dal futuro del polacco, il primo obiettivo resta Boga: “Un esterno molto bravo, che farebbe comodo a tante grandi squadre oltre al Napoli. Se abbiamo già offerto per lui?” Sorriso e silenzio assenso.

GIUNTOLI CONFERMA GATTUSO

“Abbiamo da subito apprezzato le doti tecniche e umane di Gattuso“, sottolinea Giuntoli. “C’è la forte volontà di andare avanti con lui e stiamo progettando la squadra del futuro tutti insieme, per tornare a competere per lo scudetto. Chiaramente questo è un momento molto delicato, siamo tutti un po’ scossi e il mio pensiero va a lui e ai suoi genitori“, a pochi giorni dalla prematura scomparsa della sorella Francesca.

“Il lavoro di Rino non solo è apprezzato dalla società, ma anche dai giocatori che si trovano molto bene nel suo 4-3-3. Come Insigne, innamorato del Napoli: ha ancora due anni di contratto e la nostra volontà comune è quello di tornare in campo più forti di prima“.

Come sarà la ripresa della Serie A? “Un rebus un po’ per tutti, il tour de force estivo dopo tanto stop sarà un problema: non si potrà lavorare molto sull’intensità“.

FUTURO KOULIBALY

Per quel che riguarda il futuro del calciomercato, Giuntoli invece è meno preoccupato: “Dicono che le trattative cambieranno, ma secondo me questo è un alibi. Non credo che la questione coronavirus possa modificare il prezzo di Koulibaly o altri top player. Sicuramente però verranno apprezzate formule contrattuali come il prestito con obbligo di riscatto, che aiutano a posticipare le garanzie e alleggerire il bilancio nell’immediato. Il calcio sa adattarsi velocemente. Koulibaly è un grande difensore e la società ha il diritto di richiedere il prezzo che vuole“.