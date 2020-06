Napoli e Inter si preparano alla sfida di coppa Italia. Gattuso ritrova Mertens e Fabian Ruiz. Conte pensa a Eriksen dal primo minuto.



Come il resto delle squadre di Serie A, anche il Napoli dovrà affrontare un calendario stretto. Dopo il match contro l’Inter (1-0 all’andata in quel di San Siro per i partenopei), ci saranno anche Verona e SPAL da affrontare nel mese di giugno.

Il Napoli scenderà in campo al San Paolo il prossimo 13 giugno per giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, così da cercare di agguantare la finalissima del 17 contro la vincente tra Juventus e Milan.

Gattuso e Conte in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma per sabato prossimo stanno lavorando sulle formazioni. Buone notizie per Gattuso, Fabian e Mertens dovrebbero esserci anche se in questo momento i due non sono al top della forma. In casa Inter Antonio conte è pronto a lanciare Eriksen dal primo minuto.

Mertens e Fabian sono stati al centro della lunga intervista di Cristiano Giuntoli alla trasmissione “Il calciomercato che verrà” in onda su Sky sport 24. Il ds del Napoli ha rivelato pubblicamente il rinnovo di Dries Mertens e ha tolto Fabian Ruiz dal mercato:”Mertens a breve rinnoverà, secondo me non è mai stato davvero lontano dal Napoli. Fabian? E’ un calciatore che ha ancora tanti anni di contratto. Il suo rinnovo verrà preso in esame il prossimo anno. Lui è molto sereno e felice di stare a Napoli. Credo resti a Napoli, con Gattuso si trova molto bene“.

NAPOLI-INTER: PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.