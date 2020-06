La Regione Campania ha stanziato un bonus di 2000 Euro per tutelare i conducenti di taxi, auto noleggio Ncc, Ncc Ts e scuolabus in difficoltà a causa del coronavirus.

Finalmente qualcosa si muove per tutelare i conducenti di taxi, auto noleggio Ncc, Ncc Ts e scuolabus e aiutarli a superare le difficoltà croniche dovute al coronavirus. La Regione Campania ha infatti messo a disposizione un budget di 14,1 milioni di euro, attinti dai Fondi Monocredito. Avranno diritto al “bonus una tantum da 2.000 euro”:

Titolari di licenza dell’esercizio di servizio taxi;

Titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente;

Titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente TS.

“Le stringenti misure del lockdown – è scritto nel decreto – adottate per prevenire il rischio contagio da Covid19 hanno avuto ripercussioni significative sul sistema del trasporto pubblico locale. Il divieto di ogni spostamento non essenziale sul territorio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle attività commerciali, il blocco dei flussi turistici, l’incentivazione del lavoro agile sono fattori che hanno azzerato la domanda di mobilità sul territorio determinando una grave crisi del comparto. In particolare il settore che ha maggiormente risentito degli effetti devastanti è quello del trasporto non di linea, come i taxi e il trasporto mediante noleggio con conducente. Sospeso anche il servizio di trasporto scolastico gestito in regime di noleggio con conducente”.

Il bonus sarà richiedibile una sola volta e non sarà cumulabile con altre misure di sostegno della Regione per il Covid. Il decreto con il bonus per i taxi sarà pubblicato lunedì 15.