Biglietti da collezione: il Napoli tricolore viaggia su metro e autobus

Un milione e mezzo di titoli di viaggio dedicati al quarto scudetto. Tra icone, slogan e campioni azzurri: da domani, Napoli celebra la sua squadra anche sui mezzi pubblici.

Il quarto scudetto del Napoli entra ufficialmente nella vita quotidiana dei cittadini e dei tifosi. Da domani, infatti, sarà possibile viaggiare con biglietti celebrativi dedicati al tricolore conquistato dalla squadra di Calzona, in una collezione speciale firmata ANM e EAV. Come riportato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, saranno distribuiti 1,5 milioni di titoli di viaggio, metà al prezzo di 1,30 euro, l’altra metà a 1,50 euro, in base alla tipologia di corsa.

Ma non si tratta solo di mobilità: per molti, questi tagliandi diventeranno oggetti da collezione. La grafica principale riprende lo scatto ufficiale realizzato alla stazione di Chiaia, durante l’inaugurazione della Linea 6, dove alcuni calciatori azzurri parteciparono all’evento nell’ambito del progetto Le Stazioni dell’Arte. Uno sfondo completamente azzurro e il tricolore con il numero 4 rendono il biglietto un piccolo pezzo di storia.

L’operazione, come racconta ancora Pasquale Tina su Repubblica Napoli, rientra in una tradizione ormai consolidata di ANM, che ha già utilizzato i ticket come veicolo promozionale: dalla lotta alla violenza di genere alla mezza maratona cittadina, fino al Comicon. Anche il terzo scudetto era stato celebrato in passato. Ora è il turno del quarto, in una nuova collaborazione tra il club e i trasporti pubblici napoletani.

I biglietti saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati e negli ANM Point di Monte Echia, Municipio (Linea 1), Augusteo e Fuga (Funicolare Centrale). Ma anche i viaggiatori EAV potranno partecipare alla festa: come riferisce Pasquale Tina su Repubblica Napoli, saranno messi in circolazione otto biglietti tematici per metro e bus, ognuno con una grafica diversa. Tra questi, anche uno dedicato a “McFratm”, il soprannome affettuoso dato dai tifosi a Scott McTominay, entrato nell’immaginario partenopeo.

Nella collezione celebrativa trovano spazio anche slogan e simboli della stagione: Anema e Core (ripreso dagli striscioni delle curve), Again (claim ufficiale del club), e Orgoglioso del mio vulcano, il brano cantato al Maradona durante le celebrazioni. Non manca la cartolina più “istituzionale”: la parata scudetto sul lungomare Caracciolo, stampata su 100mila biglietti per la corsa urbana EAV ferro e 50mila per le Autolinee EAV.

A breve, questa linea grafica si espanderà anche nel merchandising scolastico firmato SSC Napoli. Ma intanto, sui treni e sugli autobus, sarà possibile viaggiare con lo scudetto in tasca.