Napoli, scudetto e turismo: un milione di visitatori e 320 milioni di fatturato

Il trionfo sportivo si trasforma in volano economico. La vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Antonio Conte, conquistato il 23 maggio contro il Cagliari, ha avuto un impatto travolgente sul turismo cittadino e regionale. Lo rivela un’analisi del Centro studi di Confesercenti Campania, riportata da Pasquale Tina su Repubblica Napoli: nelle ultime quattro settimane, oltre un milione di persone ha visitato Napoli, generando un indotto economico straordinario.

L’effetto tricolore si è fatto sentire subito. Come spiega Tina su Repubblica Napoli, nel solo mese successivo alla conquista del titolo, oltre 500mila turisti hanno partecipato attivamente ai festeggiamenti – in particolare alla spettacolare parata dei bus scoperti lungo via Caracciolo – e circa 1,7 milioni di persone hanno affollato la Campania. «Lo scudetto ha amplificato la voglia di visitare Napoli e l’intera regione», ha spiegato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno.

Secondo i dati riportati da Repubblica Napoli, l’effetto economico diretto è imponente: solo a Napoli si stimano 320 milioni di euro di fatturato. Di questi, 170 euro a persona sono stati spesi mediamente per il pernottamento (per due notti), mentre i ricavi per bar e ristoranti hanno superato i 120 milioni. Circa 25 milioni sono stati generati dalla vendita di gadget celebrativi. A livello regionale, si toccano i 550 milioni di euro.

Un boom che, come evidenzia Tina nel suo articolo per Repubblica Napoli, non è un evento isolato ma un ulteriore «upgrade» per una regione che già brillava in ambito turistico. Quasi il 30% dell’afflusso dell’ultimo mese è direttamente collegato allo scudetto. Un mix perfetto tra sport, passione e bellezza mediterranea che ha fatto di Napoli, ancora una volta, la capitale d’Italia.