Gazzetta dello Sport: “Il Napoli non si ferma: dopo De Bruyne, assalto a Lookman per un attacco da sogno”

Il Napoli campione d’Italia non si accontenta. Dopo l’innesto clamoroso di Kevin De Bruyne, il club di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte vuole continuare a sognare in grande e a costruire una rosa in grado di dominare non solo in Serie A, ma anche in Europa. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’arrivo del fuoriclasse belga è stato solo il primo segnale forte: ora l’obiettivo è l’esterno offensivo per completare un tridente da urlo.

In cima alla lista dei desideri azzurri c’è Ademola Lookman, protagonista assoluto con l’Atalanta e Pallone d’Oro africano in carica. Il nigeriano, secondo quanto spiegato da D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è attratto da un progetto ambizioso e vincente. E il Napoli, con Conte in panchina e una campagna acquisti che ha già portato in azzurro anche McTominay e Lukaku, sembra la destinazione ideale.

Il prezzo fissato dall’Atalanta è alto: 60 milioni di euro, cifra che però non spaventa De Laurentiis, deciso ad accontentare Conte con un colpo top. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club partenopeo è pronto a investire almeno 50 milioni per aggiudicarsi il classe ’97, anche tentando uno sconto. Lookman, dal canto suo, ha estimatori anche in Premier e in Liga, ma l’interesse del Napoli è concreto e in crescita.

La Gazzetta dello Sport, sempre a firma Vincenzo D’Angelo, ricorda come Lookman abbia già fatto male agli azzurri: una doppietta al “Maradona” nella scorsa stagione, nel primo e unico ko casalingo dell’era Conte. Proprio quel tipo di attaccante – rapido, imprevedibile, letale nell’uno contro uno ma anche disciplinato tatticamente – è ciò che serve al tecnico salentino per rendere il Napoli ancora più pericoloso.

Con Osimhen ormai sul piede di partenza, Lookman potrebbe raccoglierne idealmente l’eredità. E, con lui, il progetto Napoli potrebbe davvero fare un salto definitivo verso l’élite europea. La sensazione, riportata anche da D’Angelo sulla Gazzetta, è che il club voglia costruire una corazzata longeva, capace di aprire un nuovo ciclo. Il profilo di Lookman, in questo senso, è perfetto per proseguire il volo.