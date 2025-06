Il Mattino: «Lucca, Beukema e Musah: Napoli accelera su tre fronti. Ma il nodo Juanlu rallenta la missione spagnola»

«Lucca, Beukema e Musah: Napoli accelera su tre fronti. Ma il nodo Juanlu rallenta la missione spagnola»

di Gennaro Arpaia – Il Mattino di Napoli

Mentre la missione in terra andalusa prosegue con prudenza, il Napoli guarda oltre Juanlu e punta forte su Lorenzo Lucca. Come riporta Il Mattino di Napoli, l’attaccante classe 2000 dell’Udinese è tornato ai vertici del borsino azzurro nelle ultime ore. C’è il gradimento dell’allenatore Antonio Conte, quello del giocatore e, soprattutto, quello della dirigenza partenopea. L’Udinese resta una società amica, anche se i cambiamenti societari potrebbero incidere sulle tempistiche.

Secondo quanto riferito da Gennaro Arpaia su Il Mattino, Conte intravede in Lucca un potenziale simile a quello di Romelu Lukaku, suo pupillo, e immagina per lui un percorso di crescita alla “scuola Big Rom”. Nell’ultima stagione in Serie A, Lucca ha totalizzato 12 reti e 2 assist, numeri che fanno gola a chi dovrà affrontare campionato e Champions League. L’affare potrebbe chiudersi tra i 25 e i 30 milioni, molto meno dei costi proibitivi legati a Darwin Nunez, sempre nel mirino azzurro ma, per ora, fuori portata.

Missione Juanlu e intrecci difensivi

Prosegue intanto l’operazione Juanlu Sanchez, il terzino del Siviglia che ha già dato il suo sì al Napoli. Tuttavia, come sottolinea ancora Il Mattino, tra i due club ballano ancora 4 o 5 milioni. Il Napoli non intende partecipare ad aste, forte della volontà del calciatore, attualmente impegnato all’Europeo Under 21. L’arrivo dello spagnolo potrebbe liberare Mazzocchi, che piace a Cagliari e Pisa.

La difesa è un altro cantiere aperto: si insiste per Sam Beukema del Bologna, ma resta viva anche la pista che porta all’inglese Trevoh Chalobah, reduce da un’annata tra Crystal Palace e Chelsea. Sullo sfondo resta il nome di Rrahmani: una buona offerta potrebbe convincere tutti a separarsi.

Rinnovi, Musah e nuovi obiettivi

Sul fronte portieri, i tifosi attendono la firma sul rinnovo di Alex Meret, promessa attesa ormai da settimane. Come spiega Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, Meret sarebbe svincolato tra pochi giorni, ma da Castel Volturno rassicurano: tutto sarà risolto. Piace ancora Milinkovic-Savic per il ruolo di secondo: Conte lo stima, soprattutto in previsione del doppio impegno campionato-Coppe.

Capitolo centrocampo: Yunus Musah resta nel mirino, ma la trattativa con il Milan ha subito una brusca frenata. L’accordo sui bonus non è stato trovato e ora il Napoli potrebbe guardarsi attorno. Il club rossonero resta aperto alla cessione, ma il weekend potrebbe far slittare ogni decisione.

Un Napoli ambizioso

Infine, Il Mattino ricorda che la linea verde continua a ispirare il progetto Napoli: il giovane Nusa, già seguito un anno fa, potrebbe tornare d’attualità. Ma l’esempio più lampante della nuova ambizione azzurra resta Kevin De Bruyne, primo grande colpo che certifica un’estate da protagonista per Conte e De Laurentiis. E il mercato è appena cominciato.