Corriere dello Sport: “Riparte la corsa all’esterno che porta gol”

«Più gol dagli esterni». È uno dei mantra su cui si sta costruendo il Napoli della prossima stagione. Dopo l’ultimo campionato trionfale, le statistiche hanno suggerito a Conte e alla dirigenza azzurra la necessità di potenziare le corsie laterali con interpreti non solo creativi, ma anche prolifici sotto porta. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna è al lavoro per individuare profili capaci di aumentare l’imprevedibilità del reparto offensivo.

Ndoye, Lookman, Chiesa e non solo: ecco l’agenda di Manna

Tra le priorità assolute c’è Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna classe 2000, già seguito a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, i contatti tra i due club sono ripresi: il Bologna è disposto a trattare, anche se a condizioni economiche ancora elevate. Ndoye ha messo a segno 8 reti nell’ultima Serie A, mostrando duttilità, corsa e spirito di sacrificio. Un jolly che piace molto a Conte per la sua capacità di ricoprire tutta la fascia.

Altro nome caldissimo è quello di Ademola Lookman, come racconta ancora Tarantino sul Corriere dello Sport. L’attaccante dell’Atalanta, già protagonista nella finale di Europa League, è in cima ai desideri del Napoli. Tuttavia, la richiesta della Dea – 60/70 milioni di euro – è fuori portata rispetto alla valutazione fatta dal club azzurro. Il nigeriano sarebbe perfetto nel 3-4-3 di Conte: può agire da esterno sinistro o da seconda punta, formando un attacco stellare con Lukaku, De Bruyne e McTominay.

Un’altra suggestione arriva da Liverpool, dove Federico Chiesa è in uscita. Il Napoli ha effettuato solo una richiesta di informazioni, ma secondo il Corriere dello Sport Conte stima moltissimo il classe ’97 per il suo dinamismo, la capacità di sacrificarsi e l’istintiva propensione alla profondità. Il giocatore ha manifestato l’apertura a un ritorno in Serie A e aspetta l’offerta giusta.

Lang osservato speciale: talento e gol dalla Eredivisie

Chiude la lista dei sorvegliati speciali Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven. Come sottolinea ancora Tarantino, l’olandese classe 1999 è nel mirino anche dell’Olympique Marsiglia. Ala pura, gioca indifferentemente a destra e a sinistra, dotato di velocità, dribbling e buona confidenza con il gol: un altro profilo coerente con la richiesta tecnica fatta da Conte per infiammare il Maradona.

Conclusione

Il Napoli è al lavoro per completare un reparto offensivo che, almeno sulla carta, promette spettacolo. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la priorità è dare a Conte esterni capaci di segnare, saltare l’uomo e tornare a fare la differenza in Europa. I nomi sono tracciati, ora si attende il momento di affondare il colpo.