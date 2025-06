Nuñez come Cavani: Napoli sogna il bomber uruguagio. E Lucca resta sul taccuino

Da Salto a Artigas scorrono poco più di 200 chilometri, ma la distanza che separa Edinson Cavani e Darwin Nuñez è soprattutto temporale, generazionale, simbolica. Due nomi che raccontano la storia dell’Uruguay e che, oggi, potrebbero intrecciarsi anche nel futuro del Napoli. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Nuñez – considerato da giovane il “nuovo Cavani” per movenze, ruolo e persino taglio di capelli – è pronto a una nuova avventura. E l’ipotesi Napoli non è più solo suggestione.

Un’occasione chiamata Napoli

Dopo una stagione difficile al Liverpool, tra ombre e panchine, Darwin Nuñez ha deciso di guardarsi attorno. Non è bastato essere l’acquisto più costoso della storia dei Reds per garantirgli lo status da titolare. Come riporta il Corriere dello Sport, il centravanti ha rifiutato due volte l’Arabia Saudita – prima a gennaio, poi nella finestra pre-Mondiale per club – e ora cerca una piazza dove sentirsi protagonista. Il Napoli potrebbe rappresentare la svolta, grazie a un progetto tecnico ambizioso, alla guida di Antonio Conte, e con un compagno di reparto potenzialmente ideale come Romelu Lukaku.

C’è anche un altro dettaglio non trascurabile, sottolineato da Palliggiano: la presenza in squadra di Kevin De Bruyne, «il miglior amico degli attaccanti», come lo definisce il giornalista del Corriere dello Sport. Il Napoli, fresco campione d’Italia, garantirebbe visibilità internazionale e una fame competitiva che rispecchia perfettamente quella di Nuñez.

Il profilo ideale per Conte

Il ds Giovanni Manna lavora da settimane sul dossier Darwin Nuñez, ritenuto il profilo perfetto per il gioco di Conte. Il classe 1999, alto 1,87 m, potente e verticale, rappresenta l’archetipo dell’attaccante moderno. Nel Benfica aveva fatto sfracelli (26 gol in campionato), poi il passaggio al Liverpool, dove però – racconta Palliggiano – non è mai sbocciato definitivamente. Dietro al suo carattere si cela una storia di grande sacrificio: «Sono andato a letto tante volte a stomaco vuoto – raccontava – ma chi ha sofferto di più è stata mia madre». Una fame vera, che oggi lo spinge a volere di più.

Lucca alternativa concreta, David in stand-by

Il Napoli non guarda solo a Darwin. Secondo quanto riportato ancora da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, resta concreta l’idea Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese classe 2000, reduce da 12 reti in campionato. Anche lui ha fame di salto di qualità, anche lui piace molto al tecnico salentino. Tuttavia, il club friulano lo valuta 30 milioni di euro. Una cifra impegnativa, ma non impossibile se saltasse la pista Nuñez.

Accantonata, almeno per ora, l’opzione Jonathan David. Il Napoli cambia rotta, alla ricerca del profilo giusto per un attacco che non dovrà solo difendere il tricolore, ma anche alzare l’asticella in Europa.