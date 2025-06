Repubblica: “Il Napoli cerca il colpo in attacco”

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo con un’idea chiara: aumentare la produzione di gol in vista di una stagione densa di impegni. Come scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la priorità del club è investire in attacco, anche con un colpo da 50 milioni di euro, per offrire a Conte un’arma in più sia in Serie A che in Champions League.

Tra le strategie al vaglio della dirigenza azzurra c’è l’alternativa tra affiancare un centravanti a Romelu Lukaku, già leader designato dell’attacco, oppure puntare su un esterno offensivo capace di assicurare gol e imprevedibilità. Tutto ciò a prescindere dal futuro di Victor Osimhen, il cui destino resta in bilico: ha già rifiutato l’Al Hilal, ma il club saudita è pronto a rilanciare. La clausola da 75 milioni resta intatta, mentre sullo sfondo si muovono Manchester United, Galatasaray e persino la Juventus, qualora cedesse Vlahovic.

Come riporta Repubblica Napoli, uno dei nomi più intriganti resta quello di Darwin Núñez: l’uruguaiano, cresciuto col mito di Edinson Cavani, cerca rilancio dopo una stagione opaca al Liverpool, dove era approdato dal Benfica per 100 milioni. Ha detto no all’Arabia e il Napoli, con Conte in panchina, potrebbe offrirgli la piattaforma ideale per tornare protagonista. Il ds Giovanni Manna ha già avuto contatti con l’entourage del calciatore.

Ma non c’è solo Núñez. Come sottolinea ancora Pasquale Tina, il club azzurro sta lavorando anche su Lorenzo Lucca, reduce da un’ottima stagione con l’Udinese (12 gol in campionato). Il 25enne ha già manifestato gradimento per il trasferimento e la trattativa con i friulani potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana. Il profilo di Lucca piace per età, potenziale e disponibilità ad affiancare Lukaku, da cui potrebbe imparare molto.

Un’eventuale coppia Lukaku-Lucca lascerebbe spazio anche per un investimento su un esterno offensivo. Il nome in cima alla lista è Ademola Lookman, protagonista con l’Atalanta e autore di 20 gol stagionali. L’anglo-nigeriano è pronto al salto in un top club, soprattutto dopo l’addio di Gasperini, con cui non ha mai avuto grande sintonia. Il Napoli può offrirgli un progetto stimolante, ma la valutazione da 60 milioni della Dea complica i piani: Manna lavora per abbassare il prezzo.

Nel frattempo, l’ambiente partenopeo è già carico per l’arrivo di Kevin De Bruyne, il colpo di teatro di questa prima fase di mercato. Intervistato dai canali ufficiali del Napoli, il fuoriclasse belga ha dichiarato: «Sono uno che vince. Odio perdere. So che la squadra ha vinto lo scudetto un anno fa, ora voglio fare grandi cose insieme. Conosco Lukaku, mi aiuterà a inserirmi, così come Mertens. Non vedo l’ora di iniziare».

L’obiettivo, conclude Pasquale Tina su Repubblica Napoli, è chiaro: stupire ancora, in Italia e in Europa.