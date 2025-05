America’s Cup 2027: Napoli ospiterà la 38ª edizione, sarà la prima volta in Italia

È ufficiale: la 38ª America’s Cup Louis Vuitton si svolgerà nel 2027 a Napoli, che diventa così la prima città italiana a ospitare la più antica competizione sportiva internazionale ancora in corso. La decisione è arrivata dal Team New Zealand, detentore del trofeo, che ha scelto il capoluogo partenopeo dopo aver rinunciato a difendere la “vecchia brocca” in patria.

Come riportato da gazzetta.it, le gare si disputeranno nello specchio d’acqua tra Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre le basi dei team saranno allestite a Bagnoli, area sulla quale insiste già un importante piano di riqualificazione urbana.

Meloni: «Un evento storico per l’Italia e un’occasione per il Sud»

La prima a commentare è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, entusiasta per il risultato:

«Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Napoli ospiterà nel 2027 la 38ª edizione del torneo velico più prestigioso al mondo. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo. La scelta di Napoli rafforza il protagonismo del Sud e accelererà la trasformazione di Bagnoli in un moderno polo turistico e commerciale. Il mare è la nostra identità. L’Italia sarà all’altezza della sfida».

Abodi: «Una vittoria di squadra»

Anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso grande soddisfazione:

«La scelta dell’Italia e in particolare di Napoli rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare e sviluppare il territorio. L’assegnazione è una vittoria di squadra, guidata dal Governo, con un forte impatto sportivo, sociale e industriale. L’evento sarà anche l’occasione per accelerare il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli».

Giorgetti: «Un passo importante per la rinascita di Bagnoli»

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha evidenziato l’importanza strategica della sede:

«La 38ª edizione dell’America’s Cup si terrà a Bagnoli, Napoli. È un passo cruciale nella riqualificazione di un’area che da troppo tempo attende sviluppo. Il nostro impegno resta forte».

Manfredi: «Napoli pronta alla sfida»

Il Sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli, Gaetano Manfredi, ha parlato di un successo collettivo:

«Abbiamo lavorato duramente al dossier, vincendo la competizione con altre città. Si tratta del più grande evento sportivo mai ospitato da Napoli. Le regate porteranno visibilità internazionale e saranno un volano per turismo, economia del mare e imprenditoria locale. La bonifica di Bagnoli è già in corso: l’America’s Cup ne sarà catalizzatore».

La America’s Cup 2027 a Napoli sarà non solo un appuntamento sportivo di rilievo globale, ma anche un’opportunità di rilancio urbano, ambientale e socioeconomico per l’intera area del Golfo, con una visibilità internazionale senza precedenti per la città e l’Italia intera.