Repubblica: “Napoli, il piano Conte-De Laurentiis: due titolari per ruolo e una rosa da scudetto-bis”

Dal colpo De Bruyne alle cessioni in programma: 6-7 nuovi innesti per affrontare quattro competizioni. Ecco la strategia delineata per il nuovo ciclo.

Due giocatori per ruolo, meglio ancora se di pari livello. È questa la regola aurea con cui Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno avviato la costruzione del nuovo Napoli, deciso a mantenere alta l’asticella dopo la conquista del quarto scudetto. Come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, la strategia è stata definita in due summit a fine maggio: il primo nella sede romana del club, il secondo al Parco Margherita.

L’obiettivo è chiaro: allestire un organico profondo e competitivo per affrontare Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. E le promesse del patron azzurro non sono rimaste sulla carta: la società ha subito dato il via al mercato con il clamoroso ingaggio di Kevin De Bruyne, top player belga simbolo di ambizione, e con l’acquisto del giovane difensore Luca Marianucci.

Tuttavia, sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, il lavoro da fare resta imponente. Per finanziare ulteriori operazioni in entrata sarà determinante la cessione di Victor Osimhen, in cima alla lista dei partenti. Ma non solo: dovranno essere piazzati anche diversi esuberi, compresi i rientranti dai prestiti come Cajuste, Lindstrom, Folorunsho e Zerbin, e si attendono sviluppi per Rafa Marin, Mazzocchi, Ngonge, Simeone e Raspadori.

Solo dopo aver liberato le caselle in rosa, il DS Giovanni Manna potrà procedere con gli ultimi tasselli. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, Conte attende almeno 6 o 7 rinforzi: un secondo portiere, un difensore centrale, un esterno basso ambidestro, un mediano, una punta centrale e due esterni offensivi.

Tanti i nomi monitorati, con l’occhio sempre puntato sul bilancio. Il monte ingaggi fissato da De Laurentiis non dovrà superare i 100 milioni, motivo per cui non sarà possibile acquistare solo dalla Premier League. Ecco perché il Napoli osserva anche il mercato interno: Ndoye del Bologna è tra i profili più caldi per alternarsi con Politano, mentre in attacco il nome forte resta quello di Lorenzo Lucca, già in orbita partenopea come possibile vice-Lukaku.

Il piano è stato delineato con chiarezza: due co-titolari per ogni ruolo per affrontare con forza un’annata impegnativa su quattro fronti. Ora si passa ai fatti.