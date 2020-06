Gazzetta – De Laurentiis a Castel Volturno delude la squadra: ecco i motivi

Gazzetta dello Sport fa il punto sulla visita a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis: i giocatori sono delusi, svelati i motivi.

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, la visita di Aurelio De Laurentiis non ha lasciato un grande segno nella squadra. Le aspettative della squadra per la presenta del patron erano alte, ma secondo la rosea, sono state disattese. I calciatori si aspettavano di risolvere i problemi legati a stipendi e multe, ma non è stato esattamente così. Il presidente del Napoli ha chiarito che gli arretrati saranno pagati, ma che i tempi saranno lunghi.

Situazione analoga per quanto riguarda le multe, di cui non si è assolutamente discusso. Insomma, secondo quanto scrive Gazzetta, molti calciatori sono rimasti delusi in un momento importante alla vigilia della semifinale di Coppa Italia da giocare contro l’Inter. C’era la speranza di poter finalmente poter risolvere i problemi economici, ma non è stato così.