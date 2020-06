“Andiamo a Napoli, in Campania” ma il capoluogo partenopeo viene raffigurato sulla mappa del Lazio: gaffe a l’Italia che fa programma di Rai 2.

Non parte nei migliore dei modi il nuovo programma di Rai 2 l’Italia che Fa, programma che va in onda il pomeriggio e viene condotto da Veronica Maya. “Andiamo a Napoli, in Campania” ma la mappa raffigurata è quella del Lazio. Una gaffe che non è passata inosservata ed ha fatto scattare ilarità e rabbia tra gli spettatori e gli utenti del web. L’errore è grossolano e viene messo in evidenza dallo schermo gigante che appare dietro le spalle della conduttrice. Nonostante sia marchiano nessuno in studio e tra la redazione si rende conto della figuraccia fatta con quella grafica, che ha posto Napoli nella regione Lazio poco prima di Roma.

Napoli e la mappa del Lazio: web e social scatenati

La foto che ritrae la gaffe fatta durante l’Italia che fa, sta facendo il giro del web. A far scattare ancora di più l’ilarità delle persone è proprio il fatto che nessuno si sia accorto dell’evidente errore. Durante la trasmissione, infatti, tutto è continuato come se nulla fosse accaduto. La conduttrice Veronica Maya presenta un servizio ambientato proprio su Napoli, con tanto di Caruso di Lucio Dalla come sottofondo.

“Andiamo a Napoli, in Campania” dice Maya ma la mappa è quella del Lazio mentre a su quella stessa grafica appare una scritta enorme che indica: Campania. E’ proprio sui social che si è scatenata la protesta più accanita contro il programma di Rai 2. Tantissimi utenti hanno sottolineato come l’errore sia inaccettabile, ancora di più su una rete che dovrebbe fare servizio pubblico. Molti altri hanno messo in evidenza che è stata sbagliata proprio la geografia basilare, ovvero quella dell’Italia che teoricamente dovrebbe essere studiata alle scuole elementari.