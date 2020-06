122 goal per Mertens che si piazza al primo posto nella classifica di miglior cannoniere all time del Napoli. Il belga supera Hamsik e Marado na.

Dries Mertens con 122 goal è il nuovo capocannoniere di tutti i tempi del Napoli. L’attaccante belga ha segnato contro l’Inter il gol numero 122 tra campionato e coppe, superando Marek Hamsik. “Ciro”, alla settima stagione in azzurro, ha segnato 90 gol in Serie A, 26 gol nelle coppe europee e 6 in Coppa Italia. Al terzo posto tra i cannonieri all-time del Napoli c’è Diego Maradona, che si fermò a 115 reti.

Sky sport 24 ha esaltato l’attaccante belga dopo la qualificazione in coppa Italia del Napoli di Gattuso ai danni dell’Inter. Gli azzurri sfideranno la Juventus dell’ex Sarri il 17 giugno.

Napoli e Juve si incroceranno ancora una volta in una finalissima. Era già accaduto in Coppa Italia nel 2012 ed in Supercoppa nel 2012 e nel 2014. Il match si giocherà mercoledì 17 giugno alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno.

“122 goal per Mertens, 122 volte Ciro. Minuto 41 di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia: con questo gol, Dries Mertens supera Marek Hamsik nella classifica dei marcatori della storia del Napoli: il belga vola a quota 122 reti messe a segno in 7 stagioni.

Mertens ci ha abituati a goal di pregevole fattura, ricorderete tutti il fantastico destro a giro con cui, lo scorso 25 febbraio, Dries superò Ter Stegen nell’ottavo di finale di andata di Champions contro il Barcellona.

Un gol che gli permise di agganciare Hamsik a quota 121 reti segnate con la maglia del Napoli. Ciao, Marek“, aveva scritto su Instagram Mertens alla fine della partita di Champions, postando un fotomontaggio insieme con il centrocampista slovacco e una coreografia ad hoc sullo sfondo dedicata al numero 121. Adesso anche questo traguardo è stato superato“. Conclude Sky sport 24 .